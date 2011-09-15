حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بخش شعر شرکت کنندگان باید آثار خود را در دو بخش شعر نو و شعر کلاسیک در همه قالب های شعری به دبیرخانه استان ارسال کنند.

حجت الاسلام ذوالفقاری اظهار کرد: در بخش نثر ادبی که منظور در این جشنواره، نثر شاعرانه (دارای خیال، عاطفه) با رعایت موارد فنی ادبیاتی است آثار شرکت کنندگان نباید بیشتر از 3 صفحه باشد.

وی ادامه داد: علاقه مندان به شرکت در جشنواره می توانند آثار خود را با موضوعات آزاد، دینی، آئینی و انقلابی با تاکید بر اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، فضایل اخلاقی، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و نیز اماکن و مناسک دینی ( به ویژه مسجد و نماز) به دبیرخانه استانی جشنواره تحویل دهند.

حجت الاسلام ذوالفقاری افزود: همه شرکت کنندگان در جشنواره می توانند با شرکت در بخش ویژه، آثار خود را با موضوع غدیر‌ و ‌امام علی (ع) به دبیرخانه استانی ارسال کنند.

وی تصریح کرد: شرکت کنندگان می توانند حداکثر دو اثر را برای شرکت در جشنواره ارائه کنند و آثار غیر مرتبط با موضوعات جشنواره از داوری و شرکت در جشنواره حذف می شوند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی اعلام کرد: شرکت کنندگان می بایست آثار خود را تا 10 مهر به دبیرخانه استانی جشنواره ارسال کنند.