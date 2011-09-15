وقتی انتقاد پای خبرنگار را همچون مجرمان به کلانتری می کشاند!

به گزارش خبرنگار مهر، در دنیای کوچک ما همه مسائل را می شود به هم مرتبط کرد، یک آتش سوزی را به یک شکایت، یک نقد را به تشویش اذهان عمومی، یک حرف حساب را به یک اشتباه و هزاران چیز دیگر را!

قرار نیست خیلی مبهم صحبت کنیم، ماجرا از آتش سوزی یکماه پیش پلدختر آغاز شد، زمانی که همه بسیج شدند تا با شاخ و برگ درختان و بیل آتش عرصه 500 هکتاری را خاموش کنند!

آتش سوزی نزدیک به 50 ساعت به طول انجامید و سه روز پلدختر صحنه از بین رفتن بلوط هایش بود تا اینکه در نهایت با بالگرد اجاره ای استان همسایه که ساعتی 5.5 میلیون تومان برای آن پرداخت شده بود آتش سوزی خاموش شد.

ماهم در راستای اطلاع رسانی به افکار عمومی و یادآوری به مسئولان از ضعف تجهیزات و امکانات اطفاء حریق در استان لرستان سخن گفتیم. از اینکه چرا باید آتش سوزی 500 هکتاری با بیل و شاخ و برگ درختان خاموش شود تا اینکه هزاران مدعی پیدا شد که خاموش کردن آتش با بیل و دبه آب و شاخ و برگ درختان نبوده است بلکه ما تجهیزات مدرن داشتیم و با همان تجهیزات آتش را خاموش کردیم.

ما هم بنابر قانون مطبوعات جوابیه دوستان را منتشر کردیم ولی گویا کار با جوابیه هم حل نشد تا اینکه عزیزان اقدام به شکایت کردند و آن هم شکایت به کلانتری محل! مامور آمد و ما را برای توضیحات به کلانتری خرم آباد احضار کرد.

نوشتن این جملات در این گزارش تنها روایتی است از یکروز حضور در کلانتری و قصدی برای توهین، افترا و تشویش وجود ندارد. از همین جا هم از همکاری بسیار خوب نیروی انتظامی و ماموران پلیس بی نهایت سپاسگزاریم.

شلوغی کلانتری چیز عجیبی نیست. اینجا پر از شاکی و متشاکی است که البته ما هم یکی از آنها هستیم. در کنار آدمهایی که برای شکایت از دزد و کیف قاپ آمده اند ما را هم نشانده اند تا در مورد یک گزارش معمولی که در سایت خبرگزاری درج کرده ایم پاسخگو باشیم.

قبلا فکر می کردم برای جرایم مطبوعاتی باید به سراغ دادگاه مطبوعات رفت و سراغ هیئت منصفه مطبوعات را گرفت ولی این روزها جرایم مطبوعاتی را می توان در کلانتریها هم مطرح کرد.

روی صندلیهای اتاق رئیس پاسگاه نشسته ایم تا نوبتمان شود و با قاضی پرونده صحبت کنند. از فرصت استفاده می کنم و می‌نویسم. مردی آمده است تا حکم تخلیه مستاجرش را که بزهکار است بگیرد.

با وی گفتگو می کنم؛ می گوید مستاجرش اهل همه جور خلاف است و مردم محله را عاصی کرده است، دو ماه از موعد تخلیه هم گذشته ولی گوشش بدهکار قانون نیست. تاکنون بارها مامور نیروی انتظامی را برای تخلیه برده ولی از ماموران هم حرف شنوی ندارد. آمده این بار تا پلیس دوباره به مشکلش رسیدگی کند! از من می پرسد که مشکل شما چیست برایش از گزارشم می‌گویم و اینکه از من شکایت شده است.

مرد میانسال که استاد دانشگاه است با تعجب تمام به من نگاه می کند و شاید در ذهنش می گوید که این هم عاقبت "نقد" است مثل بزهکاری و کیف قاپی و شاید دزدی!

از موضوع گزارش می پرسد و بعد از اینکه ماجرا را برایش توضیح می دهم دلگرمم می کند. می گوید مهم مردم هستند که به خاطر انتقال مشکلات قدردان شما هستند. می گوید من به عنوان یک شهروند از شما به خاطر انتقال این مشکل سپاسگزارم.

فردی با داد و بیداد داخل اتاق رئیس پاسگاه می شود و رشته گفتگویمان را با مرد میانسال پاره می کند. از توقیف موتور سیکلتش به خاطر تخلفی که انجام داده شکایت دارد و بعد از 24 ساعت آمده و می گوید گواهینامه داشته است! مامور پلیس هم از 16 سال سابقه خدمتش می گوید و اینکه دیگر این ترفندها قدیمی شده است؛ مامور پلیس می گوید که اگر متخلف را نشناسد که دیگر پلیس نیست!

در فرصت ایجاد شده به تابلو اتاق رئیس کلانتری نگاه می کنم. در برنامه روزانه جناب سروان ماموریتهایش نوشته شده است. از توقیف موتورسواران و خودروهای متخلف، از مظنون گیری، پاکسازی پارکهای شهر و جمع آوری معتادین و ...! با خود فکر می کنم که شاید در کادر خالی کنار سایر برنامه های رئیس پاسگاه باید نوشته می شد بررسی نقد یک خبرنگار!

دختر جوانی با مادرش آمده است تا از رئیس پاسگاه تشکر کند. مشکلش را نمی دانم ولی بی اندازه قدردان پلیس است. جناب سروان با نهایت احترام پاسخ آنها را می دهد و کارهای انجام شده را تنها انجام وظیفه می داند و من بی اندازه از این احساس خرسندی مردم از عملکرد یک دستگاه خوشحال می شوم.

زمان سپری می شود و من با بی حوصلگی تمام هشدارهای پلیسی روی میز رئیس را مطالعه می کنم: همواره آرامش خود را حفظ کنید و سعی کنید برای مسائل جزئی با دیگران درگیر نشوید!

یک ساعتی می گذرد تا قاضی دایره قضایی کلانتری جلسه اش با متهم تمام می شود. رئیس پاسگاه با قاضی صحبت می کند و قاضی می گوید که به من انتقال بدهد که باید برای گزارشم تکذیبیه منتشر کنم!

رئیس پاسگاه گوشی را قطع می کند و حرفهای قاضی را به من انتقال می دهد. می گوید قاضی به نقل از وکیل شاکی گفته که خبرنگار باید در رسانه اش بنویسد که اشتباه کرده است!

جناب سروان ما را به مصالحه فرا می خواند و اینکه به دفتر وکیل شاکی برویم و صحبت کنیم. به او می گویم جوابیه را منتشر کرده ام ولی خیلی از قانون مطبوعات سر درنمی آورد و بازهم حرفهای قاضی را تکرار می کند! آخر شاکی معتقد است که من اشتباه کرده ام!

من یک خبرنگار لرستانی در دیار شهید محمود صارمی که سالروز شهادتش شده است روز خبرنگار همراه با موج تعریف و تمجیدهای شعاری و دهان پرکن! امروز به کلانتری رفتم تا بگویم من اشتباه کرده ام که از مسئولی به خاطر از دست رفتن عرصه های طبیعی این مرز و بوم سئوال و انتقاد کرده ام.

من می نویسم اشتباه کرده ام تا شاید دیگر مجبور نباشم برای ارائه توضیح در مورد یک انتقاد به کلانتری محل بروم و با مجرمان و معتادان و سارقان روی یک صندلی بنشینم.

آری من اشتباه کرده ام. آنها می گویند من مقصرم....

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صدیقه حسینی