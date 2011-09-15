گزارش تبلیغات زود هنگام نمایندگان فعلی مجلس به هیئت نظارت ارائه می شود

ابوالقاسم نصراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ستاد انتخابات از 20 مهر ماه شروع می شود و طبق قانون تبلغیات زود هنگام کاندیداها ممنوع است.

وی اظهارداشت: معاونین سیاسی استانداری ها به عنوان مسئولین انتخابات در استان ها کلیه فعالیت، رویدادها و اتفاقات کاندیدهای مجلس نهم را به مسئولان گزارش و تصمیم گیری را به مسئولان مربوطه واگذاری می کند.

وی افزود: کمیته های هماهنگی، اجرایی، امنیتی، حفاظت و ارزیابی، حقوقی، پشتیبانی، فناوری، تبلیغات، بانوان، جوانان و اطلاع رسانی هفت کمیته فعالی هستند که به منظور برگزاری انتخابات سالم و تدابیر ویژه پیش بینی شده است.

نصراللهی اضافه کرد: مردم ایران از بصیرت و بینش سیاسی بالایی برخوردار هستند و پیش بینی حضور مردم در پای صندوق های اخذ رای در استان بیش از یک میلیون برگ خواهد بود.

وی در ادامه به ماده 27 قانون انتخابات درخصوص سن رای دهندگان اشاره کرد و افزود: مطابق ماده اعلام شده متولدین دوازدهم اسفندماده سال 79 که دارای سن 18 سال تمام هستند می توانند در این انتخابات حضور داشته باشند.

استان مرکزی با 6 حوزه انتخاباتی برای 7 نماینده نهایی راه یافته به مجلس فعالیت می کند که به همین منظور تاکنون 848 صندوق اخذ رای درنظر گرفته است که از این تعداد 526 صندوق به صورت ثابت و 322 صندوق به صورت سیار به جمع آوری آراء مردم می پردازد و عوامل اجرائی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی حدود 5900 نفر خواهند بود.