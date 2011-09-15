نرخ بیسوادی استان مرکزی به صفر می رسد

سیف الله کریم زاده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تلاش آموزشیاران و کارکنان حوزه سوادآموزی استان بیش از 99 درصد گروه سنی 10 تا 29 سال و بیش از 96 درصد گروه سنی 10 تا 49 سال استان مرکزی هم اکنون از نعمت سواد بهره مند هستند.

وی با اشاره به اجرایی شدن ساختار جدید آموزشی دوره سواد آموزی استان مرکزی بیان داشت: ساز و کارهای لازم دوره تحکیم و دوره انتقال نیز در این بخش در دست اقدام است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود به اولویت های کاری سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی در حوزه سواد آموزی اشاره کرد و گفت: تعیین وضعییت افراد بیسواد با بهره گیری از بانک اطلاعات شناسایی اسمی جدید، تلاش در تحت پوشش قرار دادن حجم ابلاغی از سوی سازمان سوادآموزی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دستگاه های دولتی مرتبط در امر سوادآموزی، توانمندسازی نیروی انسانی با برگزاری دوره های ضمن خدمت و توجیهی، استفاده از ظرفیت مجتمع های آموزشی و پرورشی و معلمان از برنامه ها و اهداف سوادآموزی در سال ۹۰ است.