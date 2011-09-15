یک واحد تولید فرآورده های لبنی در قزوین جریمه شد

علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با تخلفات واحدهای تولیدی که با افزایش خود سرانه قیمت محصولات خود، موجبات نارضایتی مصرف کنندگان را فراهم می کنند برخورد قانونی می شود که در این زمنه پرونده تخلف یک واحد تولید کننده مواد اولیه فرآورده های لبنی به ارزش ۲۵۸ میلیون ریال تشکیل شده است.

کبیری گفت: به دنبال دریافت شکایت توسط ستاد خبری سازمان بازرگانی در زمینه افزایش خود سرانه مواد اولیه محصولات لبنی یکی از شرکتهای تولیدی فرآورده های لبنی استان، موضوع بلافاصله توسط بازرسان این سازمان مورد بررسی دقیق قرار گرفت و تخلف وی مبنی بر افزایش خودسرانه، بدون مجوز و بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح قیمت گذاری محرز و پرونده ای به ارزش ۲۵۸ میلون ریال در این ستاد تشکیل شد.



وی تصریح کرد: افزایش بهای تمام شده محصولات لبنی و همچنین قیمت مصرف کنندگان بررسی و اعلام شده و این شرکت به دلیل عدم رعایت ماده ۵۷ قانون نظام صنفی( گرانفروشی) و زیان رساندن به مشتریان خود جریمه شده و جهت صدور رای به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان قزوین یادآورشد: پس از بررسی های انجام شده توسط بازرسان این سازمان مشخص شد که محصولات تولیدی این شرکت فاقد درج قیمت و فاکتورهای معتبر است که در قانون نظام صنفی این عمل جرم محسوب شده و به شدت برخورد می شود.



این مسئول در پایان ضمن تقدیر و تشکر از همکاری شهروندان خواست هنگام خرید اجناس موردنیاز خود به قیمت مصرف کننده مندرج در روی اجناس توجه کرده و درصورت عدم رعایت درج قیمت و عدم صدور فاکتور مراتب را به ستاد خبری (۱۲۴) سازمان بازرگانی جهت رسیدگی اعلام کنند.