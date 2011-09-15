صنعت چاپ کردستان در مرز سنتی یا صنعتی شدن

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت چاپ کردستان در سال 1314 توسط ایرج علاقبند بهرامی بنیاد نهاده شد و کار خود را با وسایل اولیه و سنتی آغاز و با این کار در حد متعادل جوابگوی بخشی از نیاز مردم این استان شد و در حال حاضر 136 واحد چاپی در این استان فعال هستند که 50 واحد آن در بخش کانون چاپ و 86 واحد در بخش کانون های تبلیغی و فرهنگی فعالیت می کنند.

تغییر ماهیت و روش کار چاپخانه های کردستان در رسیدن به مسیر توسعه فرهنگی و گام برداشتن این صنعت در مسیر جهانی و به روز شدن صنعت چاپ از سنتی به صنعتی علیرغم نظرات متنوع دو بخش دولتی و خصوصی از جمله نیازهای اصلی است که مسئولان و متولیان این حوزه بر آن تاکید دارند.

هر چند که به دلیل نبود سرمایه گذاران توانمند بخش خصوصی در این بخش همچنان کمبودهای جدی به چشم می خورد ولی مسئولان با امید به آینده صنعت چاپ کردستان می نگرند و خبر از حمایت های جدی دولت برای توسعه و ارتقاء جایگاه صنعت چاپ در این استان را مطرح می کنند.

صنعت چاپ کردستان نیازمند توجه و حمایت بیشتری است



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صنعت نو پای چاپ در کردستان نیاز به توجه بیشتری دارد، افزود: با استفاده از صنایع و ماشین آلات مدرن در کردستان می توان علاوه بر انجام کارهای چاپی موفق در داخل این استان به بخی از نیازهای استان های همجوار و حتی شمال عراق را نیز تامین کرد.

قباد میمنت آبادی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه تخصصی صنعت چاپ استان کردستان که طی چند روز گذشته در سنندج برگزار شد، بیان کرد: در این نمایشگاه سه روزه در مجموع 17 غرفه برپا شده بود و طی آن شماری از چاپخانه های فعال کردستان توانمندی خود را در طول این نمایشگاه عرضه کردند.

وی با تاکید ویژه بر همکاری و تلاش بین چاپخانه ها برای تامین نیاز و خواسته مصرف کننده و خریداران در داخل استان کردستان افزود: همکاری و همیاری توانمندی های موجود را به نمایش می گذارد و در استان نیاز به توسعه تمام فنون و مشاغل از جمله خودکفایی در صنعت چاپ احساس می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با بیان اینکه نیاز به صنعتی کردن فن نوپای صنعت چاپ در این استان وجود دارد، افزود: با نگاهی تکمیلی به این صنعت و اجماع کل توانمندی های صنعت چاپ می توان به موفقیت چشمگیری در استان کردستان دست یافت.

صنعت چاپ کردستان قدیمی و نیازمند بازنگری است

کارشناس چاپ اتحادیه چاپخانه داران کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، بر قدیمی و غیر استاندارد بودن دستگاه های چاپ این استان تاکید کرد و افزود: علیرغم وجود نیروهای مستعد و توانمند کارآیی بخش چاپ استان کردستان مناسب، مدرنیته و قابل رقابت با بخش ملی نیست و در مقایسه با کار دیگر استان ها بسیار عقب مانده است.

علیرضا سوری با بیان اینکه کار و انجام خدمات در صنعت چاپ کردستان توجیه اقتصادی لازم را ندارد، بیان کرد: درصد بالای از کار چاپی مردم کردستان در استان های دیگر کشور انجام می شود و این برای استان از لحاظ وجهه فرهنگی مناسب نیست.

وی بر استفاده از صنعت مدرن متال چاپ رنگی در کردستان با توجه به رونق و گسترش استفاده از این نوع در بازار شمال عراق و هم مرز بودن استان با این کشور اظهار داشت: تامین بازار شمال عراق علاوه بر گسترش اشتغال و درآمد زایی مناسب و خوب برای چاپخانه داران استان از برخی هزینه های اضافی نیز می کاهد.

ادارات دولتی کردستان کارهای چاپی خود را در خارج از استان انجام می دهند

نقدهای صورت گرفته از صنعت چاپ استان کردستان در حالی انجام می شود که بیشتر چاپخانه داران این استان بر عدم اعتماد و آگاهی از موفقیت کار در صنعت چاپ کردستان از سوی مسئولان به چاپخانه های استان و واگذاری کارهای تبلیغی خود به استان های همجوار گلایه می کنند.

محمدی محمدی یکی از چاپ خانه داران قدیمی استان کردستان که در شهر سقز فعالیت می کند به خبرنگار مهر گفت: چاپ آزاد سقز در سال 1364 به عنوان اولین مرکز چاپ در این شهرستان آغاز به کار کرد و امروز بعد از گذشت 26 سال علاوه بر ارائه کارهای چاپ و تبلیغ در شهرستان سقز کارهای خود را در استان های همجوار و حتی کلان شهرهای تبریز، اصفهان و تهران با موفقیت و توجه ویژه ارائه می دهد.

وی با گلایه از عدم حمایت جدی از صنعت چاپ در کردستان گفت: متاسفانه بخش زیادی از ادارات و سازمان های دولتی کارهای چاپی خود را در سایر استانها انجام می دهند که این روند نگران کننده و باعث ضرر و زیان جدی به صنعت چاپ استان کردستان وارد می کند.

یکی از مسیرهای اصلی توسعه هر کشور تقویت فعالیت های فرهنگی است

سرپرست دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده مدرنیته از صنعت چاپ را یکی از کلیدی ترین راه های رسیدن به جایگاه اصلی این صنعت در جامعه دانست و به خبرنگار مهر گفت: یکی از محورهای توسعه یافتگی در هر کشوری استفاده اقشار مختلف آن جامعه از خدمات و کالاهای فرهنگی است.

ابراهیم فراش جایگاه و تاثیر به سزای صنعت چاپ در بحث اشتغالزایی استان را در صورت استفاده از روش های برتر صنایع و ماشین آلات چاپی مدرن بسیار مهم دانست و بیان کرد: با برگزاری دوره های آموزشی ویژه چاپخانه داران، توجه مسئولان به فعالیت ها و رفع مشکلات این حوزه در کردستان می توان به رفع بخش زیادی از مشکلات و نارسایی های فعلی امیدوار بود.

هر چند که کارشناسان و مسئولان دولتی تاکید ویژه ای بر صنعتی شدن چاپ در استان کردستان را مطرح کرده و یک نیاز اساسی می دانند ولی از صحبت های مسئولان چاپ خانه های کردستان می توان به این نکته پی برد که آنها نگرانی جدی در این بخش احساس می کنند و تا حدودی نیز از ورود تکنولوژی های جدید به این بخش واهمه دارند.

هر چند که روند رو به رشد تکنولوژی های مختلف در صنعت چاپ هر روز ادامه دارد و هر ساعت شیوه های نوین و جدید در بخش وارد بازار می شود ولی نگرانی از کاهش نیروی کار فعال در این بخش از جمله مهمترین دغدغه و نگرانی فعالان صنعت چاپ در استان کردستان است.

عدم حمایت جدی مسئولان دولتی و واگذاری کارهای دستگاه های مختلف استان به چاپخانه های خارج از استان از جمله دیگر دغدغه ها و نگرانی های جدی فعالان این صنعت در کردستان است که بارها و در لابه لای سخنان خود به آن اشاره می کردند و خواستار اقدام جدی برای رفعه این معضل شدند.

برگزاری سه روزه صنعت چاپ کردستان هر چند که با کم و کاستی های مختلفی مواجه بود ولی با همه این نارسایی ها اقدام قابل توجه و مثبتی بود که فعالان صنعت چاپ در این استان را به روزهای آینده و افزایش حمایت های دولت برای توسعه و ارتقاء جایگاه این صنعت در کردستان امیدوار کرد.

....................

گزارش: رویا عبدی



