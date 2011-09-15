جمع آوری زباله در سطح شهر سنندج مکانیزه می شود

علی اشرف شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: برای ساماندهی سیستم جمع آوری زباله به صورت مکانیزه بیش از دو هزار سطل زباله جدید در سطح شهر در این مرحله طی چند روز آینده نصب می شود که برای پوشش کامل سطح شهر شش هزار سطل نیاز داریم که در مراحل بعدی این سطل ها تامین و نصب می شود.

وی افزود: در راستای سلامت جامعه و رعایت محیط زیست انسانی شهرداری اقدام به خرید سه دستگاه ماشین جاروب خیابانی کرده است که تعداد زیادی از نیروهای انسانی درگیر با این موضوع را کاهش داده است و زمینه برای ارائه خدمت بهتر در این بخش به شهروندان سنندجی فراهم شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج با اشاره به لزوم کار فرهنگی برای مشارکت شهروندان در امر سلامت شهر بیان کرد: تجربه نشان داده در کشور ما بنا به دلایل فرهنگی و عدم استقبال شهروندان، موضوع تفکیک زباله از مبدا زیاد موفقیت آمیز نبوده است بنابراین باید در موضوع تفکیک در مقصد فعلا برنامه هایی را در حوزه فرهنگ سازی در دستور کار قرار دهیم.

شیرزادی با اشاره به شروع فعالیت های شهرداری سنندج در امر تفکیک زباله از مبدا یادآور شد: برای تفکیک کاغذ در مدارس و ادارات امسال بیش از 50 هزار سطل توزیع کرده ایم و برای مدیریت نخاله های ساختمانی نیز دو سایت فعال در سطح شهر مشخص شده است و به زودی دو سایت دیگر فعال می شود.

وی در پایان خواستار مشارکت و همراهی هر چه بهتر شهروندان در برنامه های مختلف شهرداری سنندج شد و گفت: بدون مشارکت و همکاری مردم زیباسازی و تمیزی در شهر معنی خاصی ندارد که خوشبختانه روند مشارکت شهروندان سنندجی در حوزه های مختلف در حال افزایش و رضایت بخش است.