هدف شوم دشمن در فضای مجازی به زنجیرکشیدن افکار جوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدجواد موسوی هوایی در سلسله نشست اندیشه جوان در همدان با موضوع ماهواره و فضای سایبری، فرصتها و تهدیدها، اظهار داشت: امروزه جوانان به راحتی به فضای مجازی اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای دسترسی دارند و برنامه‌های تخریبی دشمنان نیز در این فضاها به سادگی در اختیار آنان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه دشمن همواره مطالب دروغ را در اذهان و باور مردم و به ویژه جوانان تزریق می کند، اظهار داشت: جنگ نرم دشمن قاعده و قانون ندارد و آنها همواره هجوم رسانه ای خود را در ابعاد مختلف در ایران پیاده کرده اند.

سعی دشمنان تخریب اعتقادات و باورهای مردم است

موسوی تاکید کرد: تمام سعی دشمنان تخریب اعتقادات، باورها و حتی مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی ایران است.

موسوی هوایی یادآور شد: با توجه به وجود میلیونها کاربر اینترنتی در کشور و حمله دشمن در این زمینه، باید در این مقوله به شکل تخصصی وارد شد.

وی گفت: نوآوریهای جدید متخصصان کشور در ایجاد فضای سایبری سالم و کاملا اخلاقی در این زمینه راهگشا خواهد بود.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: فرهنگ و تمدن ما ریشه ای دینی و الهی دارد و پرداختن به نیازهای جوانان و بررسی آن در حوزه های مختلف در فضای مجازی، هدف دشمن که همانا ایجاد دهکده واحد جهانی و براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی است را خنثی می کند.

حجت الاسلام سیدجواد موسوی هوایی به اثرات مخرب شبکه های ماهواره ای و استقبال خانواده ها و به ویژه جوانان از این شبکه ها اشاره و عنوان کرد: شبکه های مختلفی با گرایشهای متعدد از سوی دشمن در ماهواره طراحی شده که همه مباحث مطرح شده در آن کاملا ضداسلامی و ضد ایرانی است.

حفظ سلامت رفتاری و اخلاقی کانون خانواده ضروری است

وی گفت: دشمنان اسلام با این روش فرهنگ بیگانه خود را در کشور پیاده می کنند که وظیفه خانواده ها در این زمینه تلاش در راستای حفظ سلامت رفتاری و اخلاقی کانون خانواده است.

حجت الاسلام موسوی به افتخارات ایران اسلامی در زمینه برنامه های ماهواره ای اشاره کرد و افزود: تلاش جدی ایران اسلامی در زمینه توسعه برنامه های ماهواره ای، وحشت غربیها را از لحاظ توانمندی و خودکفایی کشور به دنبال داشته است.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور اضافه کرد: هم اکنون ایران اسلامی از لحاظ دستیابی به دانشهای نوین و تکنولوژی موفیتهایی را کسب کرده و در زمینه داشتن موشکهای بالابرنده ماهواره در سطح دنیا جزء پنج کشور اول جهان است.

ایجاد وبلاگهای دینی با بهره گیری از آموزه های اسلامی ضروری است

حجت الاسلام موسوی هوایی در ادامه ایجاد وبلاگهای دینی با بهره گیری از آموزه های اسلامی در فضای مجازی را امری مهم دانست و گفت: حجم داده های شیعی و اسلامی در اینترنت زیاد است اما متأسفانه قرآن در جامعه ما مهجور است و باید با طراحی شبکه های قرآنی به زبانهای مختلف دنیا و تولید فیلمهای معنوی مظلومیت قرآن را تا اندازه ای برطرف کرد.

موسوی هوایی اعتیاد به اینترنت و آشنا نبودن به فضای مجازی را از عمده ترین مشکلات عنوان و تاکید کرد: باید با استفاده از ظرفیت استادان حوزه علمیه، دانشگاه ها، معلمان و مسئولان مدل به شیوه ای صحیح و با منطق اهل بیت(ع) برای جوانان تعریف شود.