لزوم تلاش برای نجات تالابها/ زریوار با خطر جدی مواجه است

اقبال محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وضعیت بارشهای نامناسب طی چند سال اخیر و بروز پدیده خشکسالی در کشور مسائل مختلفی، تالابها در سراسر کشور را تهدید می کند که انتظار می رود مسئولان با تلاش و جدیت بیشتری این موارد را پیگیری و ساماندهی کنند.
وی با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی ها بدون انجام کار کارشناسی و دخالتهای بی مورد در روند وضعیت تالاب ها در کشور گفت: متاسفانه هیچگاه نوعی مدیریت واحد و مناسب در این عرصه از سوی دستگاه های مسئول ارائه نشده است و در اکثر مواقع مدیریت های چندگانه این بخش را با تهدیدات جدی مواجه کرده است.
نماینده شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: مسئولان باید برخود وظیفه بدانند که افزون بر تالاب زریوار مریوان تمام تالابهای ایران را از مرگ حتی نجات دهند زیرا نجات تالابها مانع از پیامدهای منفی زیست محیطی و اتفاقات ناگواری همچون افزایش ریزگردها و بهخطر افتادن سلامت انسانها و نابودی حیاتوحش خواهد شد.
محمدی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در راستای کمک به ارتقاء وضعیت تالاب زریوار مریوان و اختصاص اعتبارات ویژه برای نجات آن یادآور شد: در سفر سوم هیئت دولت به کردستان اعتباری افزون بر پنج میلیارد تومان برای احیا و لایروبی و ساماندهی دریاچه زریوار در نظر گرفته شد.
وی با اشاره به لزوم تسریع در اختصاص و هزینه این میزان اعتبار گفت: با توجه به محدودیت فصل کاری در کردستان و فرارسیدن فصل سرما انتظار می رود ریاست جمهوری و سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری نسبت به تأمین و تخصیص این اعتبار اقدام سریع به عمل آورند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: هزینه احیا و جلوگیری از تخریب تالابهای همچون دریاچه زریوار که برادر تنی دریاچه ارومیه است صدها برابر کمتر از هزینه خطرات و ریسکهای زیست محیطی ناشی از نابودی این تالابها است.
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