20 سالن ورزشی جدید در شهرستان ملایر ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خیریانپور در شورای برنامه‌ریزی شهرستان ملایر گفت: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان همدان، احداث و تکمیل و تجهیز 100 سالن ورزشی در استان همدان تصویب شد که از این تعداد20 سالن ورزشی سهم شهرستان ملایر است .

خیریانپور ادامه داد: هشت سالن از مجموع 20 سالن ورزشی در شهرستان ملایر باید با استفاده از بودجه‌های ملی ساخته و 12 سالن دیگر نیز از منابع استان تامین اعتبار شود .

وی عنوان کرد: در حال حاضر از 20 سالن ورزشی، شش سالن تامین اعتبار شده و تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد .

وی با اشاره به اینکه اجرای چند طرح در این شهرستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: پروژه مخابرات در این منطقه 25 روستای ملایر را تحت پوشش قرار می دهد.

زیرساختهای ICT روستایی در ملایر مهیا نشده است

خیریانپور با اشاره به اینکه از پروژه های مخابرات سه مورد تاکنون تکمیل شده است، افزود: مشکل موجود در این زمینه بخش ICT روستایی است که زیرساختهای آن فراهم نشده و پیشرفت فیزیکی مناسبی نداشته است اما در حوزه تلفن همراه و ثابت، روستاهای ملایر به این سیستم مجهز شده‌اند .

وی به اجرای راه‌آهن ملایر اشاره کرد و گفت: این پروژه از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان همدان است.

فرماندار ویژه ملایر با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح به پایان رسیده و این پروژه با حضور رئیس جمهور بهره برداری خواهد شد، گفت: این پروژه آماده بهره برداری است.