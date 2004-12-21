16 حلقه فيلم و 2831 فيلمنامه به جشنواره رسيده است

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد جلال فياضي دبر جشنواره فيلم و عكس رضوي ضمن اعلام اين مطلب گفت : 14437 اثر، 100 عكس از 267 عكاس، 16 حلقه فيم و 283 فيلمنامه به جشنواره سيده است.
وي يادآور شد: در حاشيه جشنواره، نمايش فيلم و نمايش عكس نيز برگزار خواهد شد.
فياضي افزود: در يكي از سالنهاي سينما هويزه مشهد مكاني براي فيلمنامه خواني نيز در نظر گذشته شده است.
معاون فرهنگي شهردار مشهد همچنين درمورد ميهمانان جشنواره گفت : رسول ملاقلي پور، احمدرضا درويش، مجيد مجيدي و مجتبي راعي از جمله ميهمانان دعوت شده به اين جشنواره مي باشند.
نظر شما