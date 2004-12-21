  1. هنر
  2. سایر
۱ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۰۰

دبير جشنواره فيلم و عكس رضوي:

16 حلقه فيلم و 2831 فيلمنامه به جشنواره رسيده است

تعداد آثار ارسالي به دبيرخانه جشنواره امام رضا (ع) قابل توجه است.

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد جلال فياضي دبر جشنواره فيلم و عكس رضوي ضمن اعلام اين مطلب گفت : 14437 اثر، 100 عكس از 267 عكاس، 16 حلقه فيم و 283 فيلمنامه به جشنواره سيده است.

وي يادآور شد: در حاشيه جشنواره، نمايش فيلم و نمايش عكس نيز برگزار خواهد شد.

فياضي افزود: در يكي از سالنهاي سينما هويزه مشهد مكاني براي فيلمنامه خواني نيز در نظر گذشته شده است.

معاون فرهنگي شهردار مشهد همچنين درمورد ميهمانان جشنواره گفت :  رسول ملاقلي پور، احمدرضا درويش، مجيد مجيدي و مجتبي راعي از جمله ميهمانان دعوت شده به اين جشنواره مي باشند.

 

 

کد مطلب 140835

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها