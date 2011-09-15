کتاب بازگشت به آینده توسط دو استاد قزوینی ترجمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب بازگشت به آینده: مدیریت تا 2099 راهبردهای مدیریت برای آینده چه می کند؟ اثر جرج برنر، رئیس مرکز تحقیق و توسعه شرکت زیمنس، توسط استادان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ترجمه و منتشر شد.

کتاب بازگشت به آینده: مدیریت تا 2099 که حاوی مطالبی در خصوص پیشرفت های حوزه های مختلف دانش است توسط ناصر حمیدی و حمید رضا معینی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ترجمه و توسط انتشارات سایه گستر با تیراژ هزار نسخه در 108 صفحه چاپ و منتشر شده است.

مخاطبان کتاب با آن چه که بشر از سال یک هزار و 400 میلادی تا کنون ابداع و اختراع کرده آشنا شده و روند توسعه ابداعات و

اختراعات بشر تا سال2500 میلادی پیش بینی شده است.

با مطالعه کتاب با مفاهیمی هم چون چه چیزهایی در آینده به وجود می آیند، مدیریت بر آن چیزها چگونه خواهد بود و خانه، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان و مسائل پیرامون زندگی در آینده چگونه خواهند بود آشنا می شویم.



جرج برنر نویسنده کتاب رئیس مرکز تحقیق و توسعه شرکت زیمنس است.