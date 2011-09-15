آغاز دهمین جشنواره تئاتر امیدهای جوان گلستان در بندرگز

محمدعلی رسولی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرگز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دهمین جشنواره تئاتر امیدهای جوان، با موضوعات، جهاد اقتصادی و جایگاه جوان در توسعه اقتصادی، جلوه های فرهنگ بومی، زندگی علما و مشاهیر استان گلستان، هویت ملی، دینی و اسلامی و شهادت آغاز شد.

وی اظهار داشت: این جشنواره با حضور هشت گروه نمایشی از شهرهای، گرگان، گنبدکاووس، رامیان، علی آباد، بندرگز آغاز شد.

رسولی گفت: دهمین جشنواره تئاتر امیدهای جوان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، انجمن هنرهای نمایشی استان و ادارات تابعه شهرستان به منظور تقویت و حمایت از اجراهای عمومی و ارتقاء تئاتر استان و توجه ویژه به فعالیت هنرمندان جوان درحال برگزاری است.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرگز عنوان کرد: این جشنواره با محوریت سه اصل، نوآوری، ابتکار و خلاقیت، با ایجاد فضای رقابتی برای گروه های نمایشی استان، آثار نمایشی برگزیده را از طریق برگزاری دهمین جشنواره تئاتر امیدهای جوان برای انتخاب و حضور در جشنواره استانی برگزار می کند.

این جشنواره با اجرای نمایش پیراهن هزار یوسف به کارگردانی احمد سمیعی از گرگان شروع و تا 27 شهریور ماه ادامه دارد.