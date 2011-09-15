عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- رسانه ها از درگیریهای شدید میان انقلابیون لیبی و گردانهای معمر قذافی در نزدیکی شهر ساحلی براک در هشتاد کیلومتری جنوب سبها خبر دادند.

- سخنگوی وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) اعلام کرد رهبر جدید القاعده همچنان در خاک پاکستان است.

- ترکیه تهدید به بمباران شمال عراق برای پیگرد اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ.ک . ک کرد.



- برخی از گزارشها از بسته شدن سفارت رژیم صهیونیستی در امان از بیم تظاهرات میلیونی مردم مسلمان اردن خبر دادند که قرار است با هدف فشار بر حکومت این کشور به منظور قطع روابط با اشغالگران قدس برگزار شود.



- کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، رژیم عبدالله صالح را به استفاده از خشونت بی رویه علیه تظاهرات کنندگان که به طور مسالمت آمیز اعتراض می کنند، متهم کرد.



- سفیر آمریکا در تل آویو از همکاری نظامی کشورش با رژیم صهیونیستی تمجید کرد.



- روسیه به استقرار سپر موشکی آمریکا در خاک رومانی اعتراض کرد.



- آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به فلسطینی ها درباره عواقب وخیم طرح درخواست عضویت در سازمان ملل متحد هشدار داد.



- سخنگوی ریاست جمهوری فرانسه، خبر سفر محرمانه سارکوزی به طرابلس را تکذیب کرد.



- نوری المالکی نخست وزیر عراق بار دیگر از مواضع خصمانه ایاد علاوی نخست وزیر اسبق در روند سیاسی انتقاد کرد.