یادواره شهدای دفاع مقدس در دانشگاه پیام نور زنجان برگزار می شود

اصغر حاج علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید که مصادف با هفته دفاع مقدس است، دانشگاه پیام نور استان زنجان اقدام به برگزاری چندین عنوان برنامه کرده است.



وی با اشاره به سایر برنامه های هفته دفاع مقدس در دانشگاه پیام نور استان زنجان، افزود: برپایی مجموعه نمایشگاهی دفاع مقدس، تهیه و توزیع مجموعه مستند دفاع مقدس، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری مراسم بزرگداشت شهید محسن خسروی ‌نژاد دانشجوی مرکز قیدار که در مانور به مقام والای شهادت نائل آمد، از شاخص‌ترین برنامه های گرامی ‌داشت هفته دفاع مقدس است.



حاج علی اکبری با بیان اینکه دانشگاه پیام ‌نور به عنوان دانشگاه فرهنگی کشور انتخاب شده است، اظهار داشت: در سال های اخیر استان زنجان در کسب این افتخار فعالیت‌ های چشمگیری داشته است.



مدیر فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور استان زنجان به شاخص‌ ترین برنامه ‌های این دانشگاه اشاره کرد و افزود: برگزاری جشن ازدواج دانشجویی برای نخستین بار، برگزاری همایش ازدواج آگاهانه و همایش استاد مطهری در سطح مراکز و واحدها، برگزاری جشن بزرگ غدیر با حضور معاونت وزیر علوم، برگزاری جشن سوم خرداد و روز بزرگداشت مقام زن از برنامه های شاخص پیام نور استان زنجان است.

حاج علی اکبری، محور فعالیت ‌های بخش فرهنگی دانشگاه پیام نور استان زنجان را قرآن، نماز، مهدویت و عفاف و حجاب اعلام کرد و گفت: در زمان ثبت نام دانشجویان جدید الورود، استعداد یابی می شود و این امر به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.

