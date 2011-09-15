به گزارش خبرنگار مهر، حسین سعیدی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح با عنوان "دیباچه مهربانی" از سوی دانشگاه امام رضا(ع) و با نظارت دبیرخانه شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی انجام میشود.
وی افزود: در تدوین محتوای این واحد درسی از نظریات اساتید مطرح کشوری در رشتههای مختلف استفاده میشود، این طرح پس از تدوین نهایی به دبیرخانه شورای عالی فرهنگی انقلاب اسلامی ارسال میشود تا پس از انجام مراحل به دانشگاهها ابلاغ شود.
وی گفت: برنامههای متنوعی برای ایام میلاد تدارک دیده که بخشی از آن برنامههای پژوهشی است.
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