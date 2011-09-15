  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

سعیدی:

دو واحد درسی با محوریت امام رضا(ع) تدوین می‌شود

دو واحد درسی با محوریت امام رضا(ع) تدوین می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی از تدوین محتوای دو واحد درسی پیرامون ابعاد شخصیت امام رضا(ع) به مناسبت میلاد آن حضرت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سعیدی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح با عنوان "دیباچه مهربانی" از سوی دانشگاه امام رضا(ع) و با نظارت دبیرخانه شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی انجام می‌شود.

وی افزود: در تدوین محتوای این واحد درسی از نظریات اساتید مطرح کشوری در رشته‌های مختلف استفاده می‌شود، این طرح پس از تدوین نهایی به دبیرخانه شورای عالی فرهنگی انقلاب اسلامی ارسال می‌شود تا پس از انجام مراحل به دانشگاه‌ها ابلاغ شود.

وی گفت: برنامه‌های متنوعی برای ایام میلاد تدارک دیده که بخشی از آن برنامه‌های پژوهشی است.

کد مطلب 1408384

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها