به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‏های ملی بسکتبال ایران و چین‏تایپه در چارچوب رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا امروز پنجشنبه در ووهان چین برگزار شد که طی آن شاگردان "وسلین ماتیچ" با نتیجه 49 بر 37 به برتری دست یافتند.

در جریان این دیدار صمد نیکخواه بهرامی با 18 امتیاز و حامد حدادی با هشت امتیاز و نه ریباند از بهترین بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران بودند.

مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا که از امروز پنجشنبه در ووهان چین آغاز شده است تا سوم مهرماه ادامه خواهد داشت.

در ادامه مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا تیم ملی ایران روز جمعه به مصاف قطر می‏رود. این بازی ساعت 14:30 به وقت ایران برگزار می‏شود.