  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

بسکتبال قهرمانی آسیا - چین/

تیم ملی بسکتبال ایران از سد چین‎تایپه گذشت

تیم ملی بسکتبال ایران از سد چین‎تایپه گذشت

تیم ملی بسکتبال ایران نخستین دیدار خود در چارچوب مسابقات قهرمانی مردان آسیا را با پیروزی برابر تیم ملی چین‏تایپه به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‏های ملی بسکتبال ایران و چین‏تایپه در چارچوب رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا امروز پنجشنبه در ووهان چین برگزار شد که طی آن شاگردان "وسلین ماتیچ" با نتیجه 49 بر 37 به برتری دست یافتند.

در جریان این دیدار صمد نیکخواه بهرامی با 18 امتیاز و حامد حدادی با هشت امتیاز و نه ریباند از بهترین بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران بودند. 

مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا که از امروز پنجشنبه در ووهان چین آغاز شده است تا سوم مهرماه ادامه خواهد داشت.

در ادامه مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا تیم ملی ایران روز جمعه به مصاف قطر می‏رود. این بازی ساعت 14:30 به وقت ایران برگزار می‏شود.

کد مطلب 1408385

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها