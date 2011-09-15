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۲۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

حسینی:

جشن‌های رضوی با شعار "امام رضا(ع)، عالم آل محمد(ص)" برگزار می‌شود

جشن‌های رضوی با شعار "امام رضا(ع)، عالم آل محمد(ص)" برگزار می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیرشورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: جشن‌های رضوی به مناسبت میلاد امام رضا(ع) با شعار"امام رضا(ع)، عالم آل محمد(ص)" باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلال حسینی صبح پنجشنبه در نشست مدیران فرهنگی آستان قدس رضوی اظهار کرد: در مجموع ‌هزار برنامه از مجموعه‌ها و مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت با بررسی‌ها 60 برنامه شاخص و محوری به تصویب رسید که با تاثیرگذاری و اثربخشی بر مخاطب به ویژه نسل جوان به ثمر خواهد رسید.

وی خدمت در جشن‌های میلاد حضرت رضا(ع) را خدمت به اسلام، قرآن و اهل بیت(ع) دانست و افزود: امروز به برکت استقرار نظام جمهوری اسلامی فضا بسیار بیش از گذشته برای عرض ارادت ایرانیان به خاندان عصمت و طهارت فراهم شده و از تمامی نقاط کشور مردم اعلام آمادگی خود را برای برپایی این جشن بزرگ اعلام کرده‌اند.

وی افزود: حتی کشورهای خارجی متعددی نیز با علاقه فراوان خواستار برپایی جشن میلاد امام رضا(ع) در کشورهای خود هستند.

حسینی تصریح کرد: با هماهنگی‌های به عمل آمده امسال برای نخستین‌بار شاهد بر پایی کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظرات امام رضا(ع) در مؤسسات و مراکز آموزش عالی کشور، جشن‌های زیر سایه خورشید در کشور عراق و همایش بین‌المللی توسعه فرهنگ زیارت در مشهد الرضا(ع) خواهیم بود.

وی بیان کرد: دبیرخانه دائمی جشن‌های میلاد امام رضا(ع) در طول سال فعال است و طی جلسات متعدد با متخصصین و کارشناسان امر به برنامه‌ریزی و مطالعه طرح‌ها و پیشنهادات مؤسسات وابسته به آستان قدس و سایر نهادهایی که در تعامل با این مجموعه هستند، می‌‌پردازد.

وی با اشاره به اهمیت بررسی و مطالعه برنامه‌های دهه کرامت رضوی تصریح کرد: با جلسات مستمری که با مدیران و صاحب‌نظران عرصه فرهنگ داشته‌ایم، برنامه‌ها با سیاست‌های کلی، ماموریت‌ها و رسالت‌ها و سند چشم‌انداز بیست ساله آستان قدس رضوی منطبق شد تا با تولید و عرضه برنامه‌های متنوع و آثار فاخر بتوانیم به ترویج و تعمیق فرهنگ غنی رضوی کمک کنیم.

کد مطلب 1408395

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