به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جلال حسینی صبح پنجشنبه در نشست مدیران فرهنگی آستان قدس رضوی اظهار کرد: در مجموع هزار برنامه از مجموعهها و مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت با بررسیها 60 برنامه شاخص و محوری به تصویب رسید که با تاثیرگذاری و اثربخشی بر مخاطب به ویژه نسل جوان به ثمر خواهد رسید.
وی خدمت در جشنهای میلاد حضرت رضا(ع) را خدمت به اسلام، قرآن و اهل بیت(ع) دانست و افزود: امروز به برکت استقرار نظام جمهوری اسلامی فضا بسیار بیش از گذشته برای عرض ارادت ایرانیان به خاندان عصمت و طهارت فراهم شده و از تمامی نقاط کشور مردم اعلام آمادگی خود را برای برپایی این جشن بزرگ اعلام کردهاند.
وی افزود: حتی کشورهای خارجی متعددی نیز با علاقه فراوان خواستار برپایی جشن میلاد امام رضا(ع) در کشورهای خود هستند.
حسینی تصریح کرد: با هماهنگیهای به عمل آمده امسال برای نخستینبار شاهد بر پایی کرسیهای نظریهپردازی و مناظرات امام رضا(ع) در مؤسسات و مراکز آموزش عالی کشور، جشنهای زیر سایه خورشید در کشور عراق و همایش بینالمللی توسعه فرهنگ زیارت در مشهد الرضا(ع) خواهیم بود.
وی بیان کرد: دبیرخانه دائمی جشنهای میلاد امام رضا(ع) در طول سال فعال است و طی جلسات متعدد با متخصصین و کارشناسان امر به برنامهریزی و مطالعه طرحها و پیشنهادات مؤسسات وابسته به آستان قدس و سایر نهادهایی که در تعامل با این مجموعه هستند، میپردازد.
وی با اشاره به اهمیت بررسی و مطالعه برنامههای دهه کرامت رضوی تصریح کرد: با جلسات مستمری که با مدیران و صاحبنظران عرصه فرهنگ داشتهایم، برنامهها با سیاستهای کلی، ماموریتها و رسالتها و سند چشمانداز بیست ساله آستان قدس رضوی منطبق شد تا با تولید و عرضه برنامههای متنوع و آثار فاخر بتوانیم به ترویج و تعمیق فرهنگ غنی رضوی کمک کنیم.
نظر شما