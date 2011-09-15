افتتاح بزرگترین آبشار مصنوعی کشور در اهواز/گرانی خودسرانه شیر

به گزارش خبرنگار مهر، پل هفتم اهواز که مناطق کیانپارس و عامری را به هم متصل می کند در ادمه پروژه های زیباسازی شهر اهواز هدف شهرداری اهواز قرار گرفت که البته این پروژه بیش از سایر پروژه ها مورد توجه شهروندان قرار گرفت زیرا نورپردازی این پل در کشور منحصربه فرد و زیبایی خاصی به رودخانه کارون به عنوان نماد حیات و سرزندگی استان خوزستان بخشیده است.

این پروژه زیباترین و طولانی ترین آبشار مصنوعی رنگین کمان با نام آبشار رنگین کمان کارون با ارتفاع 35 متر و طول 350 متر از دو سوی پل و از سطح رودخانه کارون به شمار می رود که عملیات اجرایی آن پنج ماه به طول انجامید و در آن از فواره های آبی استفاده شده که به وسیله شش الکتروپمپ کار پمپاژ آب را از رودخانه انجام می دهند.

این پمپها آب را از درون رودخانه به دو طرف پل (از سمت پل سفید به طول 150 متر و از سمت پل سوم به طول 200 متر) پمپاژ کرده و سپس به وسیله دو هزار و 750 نازل کاملا استیل از دو سمت پل مجددا به درون رودخانه می پاشند. لوله های به کار رفته به منظور جلوگیری از رسوبات و املاح موجود در آب کاملا استیل و قابل شستشو با اسید هستند. پمپها نیز که از نوع 150 و 400 هستند آب را تا ارتفاع 35 متر پمپاژ می کنند.



رونمایی از ماکت طرح توسعه مرقد علی ابن مهزیار

در هفته گذشته ماکت طرح توسعه مرقد مطهر علی ابن مهزیار اهواز که چندی قبل برای بارسازی اساسی تخریب شد، مورد رونمایی قرار گرفت.

آبشار مصنوعی پل هفتم اهواز



سرپرست اوقاف استان خوزستان با تاکید بر لزوم تبدیل بقاع متبرکه به قطبهای فرهنگی عنوان کرد: دشمن با تمام توان روی فرهنگ و جامعه جوان ما سرمایه گذاری می کند و در این شرایط اماکن مذهبی و بقاع متبرکه باید به پایگاه هایی برای فرهنگ سازی صحیح و هدایت جامعه تبدیل شوند.



حجت‌الاسلام سیدعلی میرمحمدی افزود: همه بقاع و امامزادگان مانند علی بن مهزیار اهوازی دل های انسانها را زنده می کنند و این اماکن سرشار از ارتباط، جوشش و خروش معنوی هستند. این ارتباط و اتصال سبب حیات انسانهایی می شود که دوستدار و محب ارتباط با خدای متعال هستند.

افزایش خودسرانه قیمت شیر

کاهش عرضه شیر در خوزستان در روزهای ماه رمضان و حتی بعد از آن باعث شده برخی فروشگاه ها برخلاف قیمت مندرج، به صورت خودسرانه قیمت آن را افزایش دهند.



وقتی ماه رمضان پایان یافت کمبود شیر نه تنها حل نشد که در برخی موارد شیر پاکتی نایاب و کم یاب شد به گونه ای که روزهای شنبه و یکشنبه در اغلب فروشگاه های مرکز شهر، شیری برای عرضه وجود نداشت و آنهایی هم که داشتند آن را برخلاف قیمت مندرج که یک هزار و 100 تومان بود با قمیت یک هزار و 300 تومان عرضه کردند.



البته شیرهای پلاستیکی که تاریخ مصرف سه روزه دارند در این مدت با مشکل کمبود مواجه نشدند ولی به علت تاریخ مصرف پائین، خانواده های زیادی هستند که مجبور به خرید شیر پاکتی برای مصرف بلند مدت هستند به همین دلیل به خصوص در خوزستان که گرمای فراوان باعث افزایش فسادپذیری شیر می شود شیر پاکتی علاقه مندان فراوانی دارد به همین دلیل تقاضا برای خرید آن بالاست.



کاهش سهم خوزستان از بازار عراق



با وجود تلاشهای فراوانی از سوی مسئولان استان خوزستان برای در اختیار گرفتن حداکثری بازار مصرف کشور عراق آمارهای اخیر نشان می دهد که حجم صادرات از طریق استان خوزستان به کشور عراق با کاهش نگران کننده مواجه شده است.



از همان ابتدای سقوط صدام حسین، کارشناسان اقتصادی کشور به خصوص در استان خوزستان نسبت به باختن قافیه در بازار تشنه عراق به تجار ترک و چینی هشدار داده بودند که متاسفانه چنین واقعه ای در حال شکل گیری است به گونه ای که در پنج ماهه اخیر نه تنها صادرات از استان خوزستان به عراق افزایش نیافته که با کاهش نیز مواجه شده و این موضوع می تواند یک زنگ خطر باشد.



در همین خصوص معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان خوزستان با ارائه گزارشی از میزان صادرات پنج ماهه امسال گفت: در این مدت که از سال گذشته مبلغ دو میلیارد و 384 میلیون دلار کالای غیرنفتی از خوزستان به خارج صادر شده که این میزان صادرات از نظر ارزش پولی 10 درصد و از نظر حجم 12 درصد افزایش یافته است.

اسماعیل عامری گلستان با اشاره به اینکه این افزایش ناشی از برنامه ریزی و جلسات متعدد برای افزایش حجم صادرات غیر نفتی استان خوزستان است، تصریح کرد: با این وجود در کنار این افزایش صادرات، یک موضوع نگران کننده را نیز گوشزد می کنم که می تواند در بخش صادرات فرصتهای طلایی فراوانی در بازار عراق از ما بگیرد و این موضوع به هیچ وجه خوشایند نیست.



مرغوب ترین خرمای کشور در چنگال مین



12 کیلومتر از زمینهای کشاورزی حدفاصل نهر عریض و نقطه صفر مرزی ایران و عراق در شلمچه هم اکنون با مشکل وجود مین مواجه است و امکان تردد برای مردم به خصوص صاحبان این زمینها ایجاد نشده است در این نقطه از کشور زمانی مرغوب ترین خرمای کشور تولید می شد.

عملیات جمع اوری مین در خرمشهر



نماینده خرمشهر در این خصوص گفت: زمانی مرغوب ترین خرمای کشور از این منطقه برداشت می شد ولی اکنون درختان خرما به علت محصور بودن در میدان مین بدون استفاده هستند و کشور از وجود چنین خرمای مرغوبی بی نصیب است که انتظار داریم با تسریع عملیات مین روبی در این نقطه ضمن اینکه امکان بازگشت مردم به خانه های خود فراهم شود زمینهای کشاورزی این نقطه هم آباد شود.



مصطفی مطور زاده اظهار داشت: شهرهای آبادان و خرمشهر و در کل استان خوزستان در طول جنگ در خط مقدم دفاع از خاک و وطن قرار گرفتند و برخلاف سایر شهرهای ایران که در این زمان به برکت پیروزی انقلاب اسلامی راه پیشرفت و توسعه را به سرعت طی می کردند صدمات فراوانی متحمل شدند بنابراین اکنون روا نیست که این شهر با زخمهای ناشی از جنگ پس از 22 سال به حال خود رها شوند زیرا مردم این مناطق اکنون انتظار دارند دولتها برای حل مشکلاتشان قدمهای محکم تری بردارند و این انتظار، خواسته بیهوده ای نیست زیرا حق این مردم نجیب و رنج دیده بیش از این است.



آغاز خرید خرما از نخلداران خوزستانی



معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان در این هفته گفت: خرید خرما از نخلداران خوزستانی به ازای هر کیلوگرم 490 تومان آغاز شد.

اسماعیل عامری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نرخ حداقل قیمت تعیین شده برای خرید خرمای درجه یک استان خوزستان استعمران است و نخلدارن می توانند خرمای خود را با قیمت بالاتر به بخش خصوصی به فروش برسانند و درصورت نبود خریدار می توانند با این قیمت به دولت بفروشند.



وی افزود: امسال 400 میلیارد ریال در قالب تسهیلات به منظور خرید خرما در اختیار بانکهای استان قرارگرفته است.



سرخوردگی تعاونگران خوزستان



با وجود اینکه هدف از ادغام سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه تضعیف تعاون و زیر سایه قرار گرفتن آن نبود اما روزهای بعد از ادغام نشان می دهد که تعاون در وزارتخانه جدید جدی گرفته نمی شود.



در هفته گذشته که به نام هفته تعاون هم نامگذاری شده بود، برای تعاونگران و ادارات تعاون به هیچ وجه خوش یمن نبود و اتفاقاتی که در این هفته رقم خورد کام آنها را تلخ کرد. شاید مهمترین بخش این اتفاقات ادغام ادارات کل تعاون در استانها در ادارات کار و تعیین مدیران کل تعاون هر استان به عنوان قائم مقام مدیرکل کار استان بود.



به عبارتی، این موضوع از دید تعاونگران اینگونه تفسیر شده که قرار است بخش تعاون که 50 میلیون نفر در کشور مرتبط با فعالیتهای آن هستند به عنوان زیر مجموعه ای از بخش کار و اشتغال قرار بگیرد و در اصل مورد بی توجهی واقع شود.



خبر دیگری که در هفته تعاون کام تعاونگران را تلخ کرد لغو جشنواره ملی معرفی و تقدیر از 800 تعاونی برتر کشور که هر ساله با حضور رئیس جمهور برگزار می شود بود و این موضوع از دید تعاونگران بی توجهی محض به بخش تعاون در وزارتخانه جدید تلقی شده است.