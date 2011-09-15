محمدرضا سوقندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آیین در قالب برنامه‌ "عصر فرهنگی" در روز جمعه 25 شهریور جاری برنامه‌ریزی شده که در آن پهلوانان مناطق مختلف شرکت دارند.

وی با اشاره به نام‌گذاری 17 شوال به عنوان روز کشتی پهلوانی تصریح کرد: نامگذاری این روز برای احیای فرهنگ جوانمردی، اخلاق در ورزش انجام شده است.

سوقندی افزود: ما در فرهنگ دینی، ورزش را به عنوان مردم‌داری، سلامتی روح و جسم و اخلاق می‌دانیم و طبیعتاً برخی از حرکات غیر ورزشی با این روحیه سازگار نیست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: پهلوان کسی است که قبل از آنکه بخواهد در عرصه ورزشی پیروز شود، بر هوای نفس خود غلبه و پیروز شده است.

وی بیان کرد: نمونه این ورزشها، ورزش‌ پهلوانی است که با ذکر و تمسک به ائمه اطهار(ع) و اخلاق در میادین حاضر می‌شدند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی برگزاری کشتی پهلوانی در حاشیه نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو را برای ترویج این فرهنگ در جامعه عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کمیته فرهنگی ستاد هفته فرهنگی اکو برنامه‌های مختلفی را برای اجرا در طول نمایشگاه صنایع دستی برنامه‌ریزی کرده است، گفت: بر همین اساس علاوه بر اجرای برنامه‌های عصر فرهنگی، غرفه‌های عرضه محصولات فرهنگی، نمایشگاه عکس و همچنین مسابقات کشتی باچوخه در این نمایشگاه برگزار می شود.

نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی کشورهای عضو اکو در استان خراسان شمالی از 20 شهریور به مدت یک هفته در بوستان ملی بش قارداش بجنورد برای بازدید عموم علاقه‌مندان دایر است.