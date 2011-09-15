جدال صبا با شهرداری برای رسیدن به صدرنشینان لیگ برتر فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال صبای قم آخرین تمرین خود پیش از مصاف با شهرداری ساوه در هفته چهارم لیگ برتر فوتسال، چهارشنبه شب را در حالی برگزار کرد که این تمرین با حضور تمام بازیکنان این تیم برگزار شد و سیدوحید غیاثی و حمید ذوالفقاری دو بازیکن مصدوم صبا نیز در کنار سایر بازیکنان به تمرین پرداختند.



با توجه به اینکه بازی دو تیم صبای قم و شهرداری ساوه از هفته چهارم از نیم فصل نخست فصل جدید لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 17 امروز در سالن ورزشی فجر ساوه برگزار می‌شود، شاگردان سیدمهدی غیاثی در دومین میهمانی لیگ سیزدهم به میدان خواهند رفت.



در این دیدار سید وحید غیاثی کاپیتان تیم صبای قم که به دلیل مصدومیت دیدار هفته دوم مقابل فیروز صفه اصفهان را از دست داد و حمید ذوالفقاری دیگر مصدوم صبای قم که دو مسابقه با تیم‌های فیروز صفه و میثاق تهران را در کنار صبا نبود، برای صبا بازی خواهند کرد.



این در حالی است که مرور آخرین تاکتیک‌های دیدار با تیم فوتسال شهرداری ساوه و همچنین بازی با توپ و انجام نرمش‌ از جمله مهم‌ترین ‌برنامه‌هایی بود که سید مهدی غیاثی برای بازیکنان تیم فوتسال صبای قم در این تمرین برنامه ریزی کرده بود.



اما پایان این تمرین برای کادر فنی تیم فوتسال صبای قم بدون غایب بود زیرا سید مهدی غیاثی برای بازی امروز فرصت دارد تیمش را در حضور تمام بازیکنان سرعتی و تکنیکی خود در مقابل تیم فوتسال شهرداری ساوه بفرستد.



بر خلاف دو بازی گذشته، ترکیب اصلی صبای قم در دیدار حساس امروز برابر شهرداری ساوه در مصاف حساس دو تیم از هفته چهارم نیم فصل نخست از سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور نسبت به ترکیب دیدارهای قبلی صبای قم در مصاف با تیم‌های فوتسال پرسپولیس تهران، فیروز صفه اصفهان و میثاق تهران تغییری نخواهد داشت.



در مسابقات قبل صبای قم برابر تیم‌های فوتسال پرسپولیس تهران، فیروز صفه اصفهان و میثاق تهران محمد کرمانی،‌ هاشم فرج زاده، علیرضا وفایی، سید وحید غیاثی، حمید ذوالفقاری، محمدرضا دهقانی، سعید تقی‌زاده، حسین صبوری و علی ابراهیم بیگی بازیکنان مورد استفاده سید مهدی غیاثی سرمربی تیم فوتسال صبای قم بودند و کمتر به بازیکنانی مانند ناصر اطمینان، محمد برزگر و علی شریفی بازی رسید که در صورت مساعد بودن شرایط بازی امروز با شهرداری ساوه ممکن است به این نفرات نیز بازی برسد.



دیدار تیم‌های فوتسال صبای قم و فیروز صفه اصفهان و میثاق تهران از هفته چهام از دور رفت مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 17 امروز پنجشنبه بیست و چهارم شهریور ماه در سالن فجر شهر ساوه برگزار می‌شود.



در جدول لیگ برتر فوتسال در حال حاضر تیم‌های ماهان، گیتی پسند و منصوری قرچک سه ضلع قهرمانی هر سه 9 امتیازی هستند و صبا با شش امتیاز در تعقیب این رقبا است.



