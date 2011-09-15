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۲۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

آیت الله سبحانی خواستار شد؛

هماهنگی ارگانهای اعزام مبلغ ضروری است

هماهنگی ارگانهای اعزام مبلغ ضروری است

قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان آثار و برکات فعالیت‌های معاونت تبلیغ حوزه را عالی ارزیابی کرد و خواستار هماهنگی ارگان‌های اعزام مبلغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در دیدار معاون تبلیغ حوزه، مدیران معاونت تبلیغ و مدیران مرکز آموزش‌های تخصصی تبلیغ برساماندهی اعزام مبلغ از سوی ارگان‌های مختلف تاکید کرد و اظهار داشت: ارگان‌های اعزام مبلغ باید با هماهنگی بیشتر مانع نابسامانی در این امر و تکرار اعزام مبلغ در یک منطقه شوند.
 
وی با بیان اینکه همه ما شاگردان مکتب امام خمینی (ره) هستیم افزود: خدمات حوزه‌های علمیه از برکات انقلاب اسلامی ایران است.
 
 استاد درس خارج حوزه علمیه قم در این دیدار با تشریح وضعیت فرهنگی مناطقی از کشور اضافه کرد: در شرایط کنونی تربیت مبلغان جوان با تحصیل کوتاه مدت در حوزه‌های علمیه و اعزام به مناطق مورد نیاز کشور ضروری است.
 
وی با غیر ضروری دانستن تحصیل برخی دروس و متون حوزه برای همه طلاب تاکید کرد: تحصیل برخی از متون و دروس حوزه برای طلابی که قصد هجرت و تبلیغ دارند ضروری نیست.
 
این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به تلاش دشمنان برای القاء شبهات در بین جوانان، بر لزوم آشناسازی مبلغان جوان با شبهات مختلف برای رویارویی با دشمنان تاکید کرد.
 
وی بر ضرورت استقرار مبلغان در مناطق محروم تاکید و تصریح کرد: تلاش کنید مبلغان جوانی که تربیت می‌کنید برای اثر گذاری بیشتر، مدت طولانی در مناطق محروم مستقر شوند.

کد مطلب 1408410

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