شهرداری ساری سالانه 30 میلیارد ریال هزینه دفن زباله می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی صبح پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مرکز مازندران افزود: شهرداری ساری برای حمل یک کیلوگرم زباله، 270 ریال هزینه متحمل می شود.

وی اظهار داشت: برای جلوگیری از هدر رفت درآمد شهری در جهت امحاء زباله، عملیات اجرایی کارخانه زباله سوز مازندران در ساری آغاز شده است.

شهردار ساری با اشاره به اینکه احداث کارخانه زباله سوز سبب تولید برق از این طلای سیاه می شود، تصریح کرد: متاسفانه استفاده بهینه از زباله برای بهیه سازی انرژی در ایران جانیفتاده است.

حجازی با بیان اینکه احداث پل ولی عصر(عج) ساری بر اساس مصوبه سفر دولت به استان وظیفه راه و ترابری مازندران بوده است، یادآور شد: این اداره کل از مصوبه دولت سرباز زده و شهرداری مرکز استان با استفاده از اعتبارات محدود شهرداری در کمترین زمان ممکن نسبت به احداث این پروژه اقدام کرده است.

وی با اعلام اینکه مسافران ورودی به مازندران جهت گذر به مشهد مقدس با ترافیک شدیدی در کمربند غربی ساری مواجه می شوند، افزود: عملیات آزاد سازی و تعریض کمربندی شمالی نیز با اعتبارات شهرداری ساری در حال اجرایی شدن است.

شهردار ساری با اشاره به اینکه وزارت نفت مکلف به پرداخت 10 میلیارد تومان به شهرداری ساری برای احداث پل ذغال چال این شهر شده است، افزود: با گذشت دو سال از مصوبه دولت، این وزارتخانه تنها به پرداخت 1.5 میلیارد تومان برای این محور ترانزیتی اقدام کرده است.

وی با اشاره به بهسازی و ترمیم پل قدیمی تجن ساری در دوره سوم فعالیت شهرداری و شورای اسلامی شهر ساری افزود: به دلیل قدمت بالای این پل قسمتی از سازه پل نیاز به ترمیم بوده که در حال اجرایی شدن است.

حجازی با بیان اینکه 40 درصد از جمعیت ساری در جنوب شهر زندگی می کنند، اظهار داشت: در دوره سوم شهرداری و شورای اسلامی شهر اقدامات فرهنگی ورزشی در خور مردم جنوب شهر اجرایی شده است.

شهردار ساری نیز از ترافیک شکننده و طاقت فرسای مرکز استان نیز انتقاد کرد و گفت: رفع ترافیک مرکز استان نیاز به عزم استانی و تلاش همه مسئولان عضو شورای ترافیک مازندران است.

ساری مرکز مازندران بالغ بر 450 هزار نفر جمعیت دارد.