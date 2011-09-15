روسیه به استقرار سپر موشکی آمریکا در رومانی واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، مسکو بار دیگر حضور نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در نزدیکی مرزهای خود را به باد انتقاد گرفت. در پی امضای توافقنامه استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در رومانی توسط مقامات این دو کشور، وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای به این اقدام اعتراض کرد.

در این بیانیه آمده است: این توافقنامه که بر اساس آن در پایگاه سابق نیروی هوایی دوسلو رومانی سامانه دفاع موشکی بالستیک SM-3 مستقر می شود مشابه توافق اخیر آمریکا با ترکیه برای ایجاد سیستم رادار AN/TPY2 بوده و نشان می دهد طرح سپر دفاع موشکی آمریکا تغییری نکرده است.

وزارت امور خارجه روسیه این توافق را مغایر با مذاکرات روسیه با ناتو و آمریکا در ارتباط با استقرار سامانه دفاع موشکی در شرق اروپا دانسته است. این در حالی است که پس از مخالفت روسیه با اجرای طرح آمریکا در لهستان و چک، دولت آمریکا مدعی شد این طرح را از دستور کار خارج کرده است.

در همین حال مسکو ضمن اعلام آمادگی برای مشارکت در طرح آمریکایی ها هشدار داده است در صورت مخالفت واشنگتن با این پیشنهاد دست به اقدامات متقابل و تقویت سامانه های دفاعی خود می کند.