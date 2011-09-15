ژاپن از برنامه نظامی چین ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، "یوشیهیکو نودا" گفت : ژاپن مایل است رابطه خود با چین را تا سال آینده (چهلمین سالگرد تجدید روابط دو کشور) گسترش دهد، اما از طرفی تقویت نیروی نظامی چین و همچنین پیشروی های نیروی دریایی این کشور، ژاپن را نسبت به آینده نگران می کند.

نودا که به تازگی به سمت نخست وزیری رسیده است، ادامه داد: ما از همسایه بزرگ خود می خواهیم تا به عنوان عضوی مسئولیت پذیر از جامعه جهانی با شفاف سازی در برنامه های نظامی خود، کشورهای دیگر و مخصوصا همسایگان خود را از نگرانی درآورد.

وزارت دفاع ژاپن نیز در اوایل ماه گذشته میلادی در گزارش سالانه خود از پیشروی نیروی دریایی چین در آبهای دریای چین جنوبی و اقیانوس اطلس و همچنین غیر شفاف بودن بودجه نظامی این کشور ابراز نگرانی کرده بود که این گزارش با واکنش صریح سخنگوی وزارت امور خارجه چین روبرو شد.

چین در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرده بود که بودجه نظامی این کشور با ۱۲.۷ درصد افزایش به ۹۲ میلیارد دلار خواهد رسید که با وجود بالا بودن چنین هزینه ای برای مقاصد نظامی وزارت دفاع ژاپن این رقم را تنها بخشی از هزینه واقعی چین در زمینه نظامی دانست و اعلام کرد که این مسئله نه تنها سبب نگرانی ژاپن، بلکه سبب احساس نداشتن امنیت و ناراحتی در میان کشورهای دنیا شده است.

از ماه ژانویه سال جاری که سرمایه گذاری های عظیم چین بر روی تجهیزات نظامی خود از جمله هواپیماهای جنگنده و موشک های دوربرد این کشور آشکار شد جامعه جهانی و از جمله آمریکا بارها از چین خواسته اند تا با شفاف سازی در برنامه های نظامی خود بیشتر از این به نگرانی دنیا در این باره دامن نزند که چین نیز هربار در پاسخ به این انتقادها اهداف تقویت نظامی خود را صرفا دفاعی عنوان کرده است.