اجبار والدین به پرداخت کمک ‌‌به مدرسه تخلف است

سیدجواد تقوی در گفتگو با مهر گفت: موضوع شهریه مدارس و نیز هزینه سرویس‌های مدارس نیز جزو نکاتی است که در طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس، تمرکز بازرسی‌ها بر روی آن قرار گرفته و اگر در هر مورد، اجحافی به مردم شود، باید از طریق سامانه 124 با بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درمیان گذاشته شود.

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در مورد اجبار برخی از مدیران مدارس به والدین برای پرداخت وجوهی در قالب کمک‌ به مدرسه، افزود: مدارس غیرانتفاعی تعرفه‌های خاص خود را دارند که اگر خلاف آن از والدین در هر قالبی دریافت شود، تخلف است و به آن رسیدگی می‌شود.

وی تصریح کرد: موضوع کمک به مدرسه به هیچ وجه اجباری نیست و موضوعی اختیاری به شمار می‌رود و اگر در مواردی مدیران و مسئولان مدارس از والدین به عنوان یک اجبار، درخواست کمک به مدرسه کردند، موضوع تخلف است و باید مراتب به بازرسان ابلاغ شود و این موضوع نیز حتما قابل پیگیری است.

سرویس مدارس نرخ مصوب دارد

تقوی همچنین در مورد مبالغ اخذ شده از والدین بابت سرویس مدارس گفت: سرویس مدارس دارای تعرفه است که از سوی شورای شهر مصوب می‌شود و البته باید به تایید استانداری‌ها و فرمانداری‌های محل جغرافیایی برسد و بعد از آن، قابلیت اجرایی پیدا کند.

وی اظهار داشت: چنانچه رانندگان سرویس‌های مدارس وجوهی بالاتر از نرخ‌های مصوب را به هر بهانه‌ای از والدین طلب کنند، به طور قطع تخلف است.

بازرسی از آموزشگاهها و بازار ادامه دارد

وی افزود: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس که از دهم شهریورماه سال جاری با همکاری سازمان‌های بازرگانی استان‌ها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و سایر سازمان‌های ذیربط آغاز به کار کرده است، تا دهم مهرماه به کار خود ادامه خواهد داد و در جریان آن، تمرکز بازرسی‌ها بر پوشاک، کیف، کفش، دفترچه‌های تحصیلی دانش‌آموزان و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا بوده است.

به گفته تقوی،هدف از اجرای این طرح نظارتی فراهم‌آوردن فضای مناسبی را برای مردم در ایام بازگشایی مدارس است تا بتوانند نیازمندی‌‎های خود را از طریق آموزشگاه‌ها و بازار تامین کنند.

وی اظهار داشت: به لحاظ آماری، طی این مدت در مجموع 257 هزار مورد بازرسی صورت گرفته که از قبل آن، 20 هزار پرونده تخلفاتی به ارزش 109 میلیارد ریال تشکیل شده است، ضمن اینکه تماس‌های مردمی با سامانه 124 نیز نشانگر ثبت 12 هزار مورد گزارش بوده که از قبل آن نیز، 4700 مورد پرونده تخلفاتی تشکیل شده است.

تقوی از انجام بیش از 1050 گشت مشترک با مجموعه‌ای از سازمان‌های دیگر نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، راهداری و حمل و نقل و سازمانهای مرتبط دیگر خبرداد و گفت: به لحاظ آماری نیز عملکرد بازرسی‌ها در حد قابل قبول است و امید می‌رود بتوان به راحتی کار را تا دهم مهرماه پیش برد.