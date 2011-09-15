میزان تراکم کلاسهای درس گلستان 30 دانش آموز است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی صبح پنجشنبه در جلسه روسای آموزش و پرورش افزود: در سال تحصیلی 90 هیچ فضای آموزشی در اختیار نهاد، موسسه و یا سازمانی غیر از آموزش و پرورش قرار نگیرد.

وی عنوان کرد: همچنین نیازمندی های هر شهرستان به مدرسه و کلاس های آموزشی با تراکم هر کلاس 30 نفر به اداره کل ارسال شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنج شنبه و با توجه به نظرخواهی عمومی این اقدام را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به بازتاب های مثبت و رضایت عمومی آن افزود: تمام مدارس راهنمایی و متوسطه ای که در شیفت ثابت صبح هستند از مهر سال تحصیلی جدید در روزهای پنج شنبه تعطیل خواهند شد.

پایین محلی گفت: لازم به ذکر است مدارس ابتدایی حتی اگر چرخشی باشند مشمول تعطیلی پنج شنبه ها خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: روز پنج شنبه در آموزش و پرورش روز خانواده نام گذاری شده که دانش آموزان این روز را می توانند در کنار خانواده بگذرانند.

وی یادآورشد: در این طرح توجه ویژه وزارت آموزش و پرورش به تقویت بنیان خانواده هاست و امیدواریم با تعطیلی روز پنج شنبه و نامگذاری آن به عنوان روز خانواده موجبات تحکیم و ترمیم بنیان خانواده فراهم شود.

وی اظهار داشت: تعطیلی روز پنج شنبه در مدارس با هدف ارتقاء کیفیت انجام می شود، طبق نظرات کارشناسان یادگیری و آموزش در ساعات صبح بیشتر از ساعات بعدازظهر است همچنین با این اقدام می توانیم ساعت های پنجره باز آموزشی را ساماندهی کنیم.

وی افزود: با تک شیفت شدن مدارس در شیفت بعداز ظهر می توانیم به ساماندهی برنامه های فوق برنامه ها و نیز ساماندهی مدارس قرآنی بپردازیم و استعدادهای قرآنی دانش آموزان را کشف و به مدارس تخصصی قرآنی معرفی کنیم.