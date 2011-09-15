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۲۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

پایین محلی:

میزان تراکم کلاسهای درس گلستان 30 دانش آموز است

میزان تراکم کلاسهای درس گلستان 30 دانش آموز است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش گلستان میزان تراکم کلاسهای درس این استان در سال تحصیلی جدید را 30 نفر در هر کلاس اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی صبح پنجشنبه در جلسه روسای آموزش و پرورش افزود: در سال تحصیلی 90 هیچ فضای آموزشی در اختیار نهاد، موسسه و یا سازمانی غیر از آموزش و پرورش قرار نگیرد.

وی عنوان کرد: همچنین نیازمندی های هر شهرستان به مدرسه و کلاس های آموزشی با تراکم هر کلاس 30 نفر به اداره کل ارسال شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنج شنبه و با توجه به نظرخواهی عمومی این اقدام را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به بازتاب های مثبت و رضایت عمومی  آن افزود: تمام مدارس راهنمایی و متوسطه ای که در شیفت ثابت صبح هستند از مهر سال تحصیلی جدید در روزهای پنج شنبه تعطیل خواهند شد.

پایین محلی گفت: لازم به ذکر است مدارس ابتدایی حتی اگر چرخشی باشند مشمول تعطیلی پنج شنبه ها خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: روز پنج شنبه در آموزش و پرورش روز خانواده نام گذاری شده  که دانش آموزان این روز را می توانند در کنار خانواده بگذرانند.

وی یادآورشد: در این طرح توجه ویژه وزارت آموزش و پرورش به تقویت بنیان خانواده هاست و امیدواریم با تعطیلی روز پنج شنبه و نامگذاری آن به عنوان روز خانواده موجبات تحکیم و ترمیم بنیان خانواده فراهم شود.

وی اظهار داشت: تعطیلی روز پنج شنبه در مدارس با هدف ارتقاء کیفیت انجام می شود، طبق نظرات کارشناسان یادگیری و آموزش در ساعات صبح بیشتر از ساعات بعدازظهر است همچنین با این اقدام می توانیم ساعت های پنجره باز آموزشی را ساماندهی کنیم.

وی افزود: با تک شیفت شدن مدارس در شیفت بعداز ظهر می توانیم به ساماندهی برنامه های فوق برنامه ها و نیز ساماندهی مدارس قرآنی بپردازیم و استعدادهای قرآنی دانش آموزان را کشف و به مدارس تخصصی قرآنی معرفی کنیم.

کد مطلب 1408439

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