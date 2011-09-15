نمایشگاه کتاب در تمامی مدارس سبزوار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شعبانی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران این شهرستان با اشاره به حضور مسئولان برای نواختن زنگ مهر ایثار در دبیرستان شاهد سبزوار، اظهار کرد: جشن شکوفه ها ویژه دانش آموزان سال اول ابتدایی در روز 30 شهریور ماه به صورت متمرکز در مزار شهدای گمنام شهرستان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری جشن جوانه ها برای دانش آموزان مقطع اول راهنمایی، استقبال از دانش آموزان توسط تشکل های دانش آموزی، حضور جانبازان و سرداران جنگ تحمیلی در مراسم آغازین سال تحصیلی و حضور دانش آموزان در مراسم تجلیل از شهدای جنگ تحمیلی در محل مزار شهدای گمنام از برنامه هایی است که برای بازگشایی مدارس در نظر گرفته شده است.

فرماندار سبزوار تعداد مراکز آموزش عالی شهرستان را 9 دانشگاه و آموزشگاه و تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشکده ها را 23 هزار و 669 نفر اعلام کرد.

شعبانی همچنین تعداد دانش آموزان مقاطع تحصیلی شهرستان را 48 هزار و 82 نفر ذکر کرد که 22 هزار و 624 نفر آنها را پسران و 25 هزار و 458 نفر دیگر را دختران تشکیل می دهند.