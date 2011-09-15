قوانین به سود السد است/ ناظر "AFC" فهرست بازیکنان سپاهان را تایید کرد

علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار تیم فوتبال سپاهان برابر السد قطر ضمن بیان مطلب فوق، گفت: ما در زمین بازی نتیجه خوبی گرفتیم، گرچه می توانستیم مقابل تیم قطری با بیش از سه گل پیروز شویم.

وی در خصوص دو اخطاره بودن رحمان احمدی برای حضور در این دیدار تاکید کرد: السدی‌ها در این خصوص اعتراض کرده‌اند و به نظر می رسد شرایط به سود آنها باشد ولی ما در حال بررسی این موضوع هستیم و تمام تلاش‌مان را به کار می بندیم تا مشکل به وجود آمده را به بهترین نحو برطرف کنیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان خاطر نشان کرد: نماینده AFC و مسئول برگزار کننده این مسابقه فهرست نفرات ما را تایید کرد که این موضوع به سود ماست، زیرا وی اجازه داده است تمام بازیکنان ما در دیدار با السد به میدان بروند و این موضوعی است که می توانیم از آن برای جلوگیری از ضربه خوردن به سپاهان استفاده کنیم.

رحیمی همچنین با صراحت تاکید کرد: بازیکنان سپاهان آنقدر توانایی دارند که حتی اگر این بازی 3 بر صفر به سود حریف اعلام شود در بازی برگشت به پیروزی 4 بر صفر رسیده و راهی مرحله بعد شوند.

وی در مورد اینکه باشگاه با متخلفان بروز این اتفاق برخورد خواهد کرد، اظهار داشت: باید به این موضوع تاکید کنم که مجید بصیرت 28 سال است که برای تیم سپاهان زحمت کشیده است و مطمئنم جامعه ورزش، مردم اصفهان و هواداران این تیم او را می بخشند.

مدیر عامل سپاهان در پایان گفت: بصیرت فرد غریبه ای نیست که به تیم ما آمده است. وی از رده سنی نوجوانان در سپاهان بازی کرده و در تمام این سال‌ها تجربیاتش را برای موفقیت‌های بزرگ تیم به کار برده است. عدم توجه به دواخطاره بودن احمدی یک اتفاق بود و امیدوارم با تلاش همه عوامل باشگاه مشکل خاصی برای تیم سپاهان به وجود نیاید.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و السد قطر در دور رفت مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا در حالی چهارشنبه شب با نتیجه یک بر صفر به سود تیم سپاهان به پایان رسید که در پایان این دیدار باشگاه السد از تیم سپاهان به خاطر استفاده از رحمان احمدی که دو اخطاره بوده به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده است.