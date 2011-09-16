شمشیربازان اعزامی به مسابقات جهانی ایتالیا معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام فدراسیون شمشیربازی، تیم ملی ایران در هر یک اسلحههای سابر، اپه با چهار ورزشکار و در اسلحه فلوره با سه ورزشکار در رقابتهای 2011 قهرمانی جهان شرکت میکند. ترکیب تیم اعزامی ایران به این مسابقات به این شرح است:
اسلحه سابر: مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد فتوحی و حمید رضا طاهرخانی
اسلحه اپه: علی یعقوبیان، حامد صداقتی، عبدالله سراجیان و طاهر عاشوری
اسلحه فلوره: حامد صیاد قنبری، شروین طلوعی، علیرضا ادهمی
مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان از 15 مهرماه در ایتالیا آغاز شده و به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت. تیم اعزامی ایران دوازده مهرماه راهی محل برگزاری این مسابقات میشود.
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