  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

شمشیربازان اعزامی به مسابقات جهانی ایتالیا معرفی شدند

شمشیربازان اعزامی به مسابقات جهانی ایتالیا معرفی شدند

ترکیب تیم ملی شمشیربازی در هر سه اسلحه اپه، سابر و فلوره برای شرکت در رقابت‏های قهرمانی جهان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام فدراسیون شمشیربازی، تیم ملی ایران در هر یک اسلحه‏های سابر، اپه  با چهار ورزشکار و در اسلحه فلوره با سه ورزشکار در رقابت‎های 2011 قهرمانی جهان شرکت می‎کند. ترکیب تیم اعزامی ایران به این مسابقات به این شرح است:

اسلحه سابر: مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد فتوحی و حمید رضا طاهرخانی
اسلحه اپه: علی یعقوبیان، حامد صداقتی، عبدالله سراجیان و طاهر عاشوری
اسلحه فلوره: حامد صیاد قنبری، شروین طلوعی، علیرضا ادهمی

مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان از 15 مهرماه در ایتالیا آغاز شده و به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت. تیم اعزامی ایران دوازده مهرماه راهی محل برگزاری این مسابقات می‎شود.

کد مطلب 1408446

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها