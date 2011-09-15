هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازشناسی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری صبح پنجشنبه در پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان بندرگز افزود: دفاع مقدس برآمده و برخواسته از دل توده مردم و اقشار مختلف جامعه است.

وی با بیان اینکه مردم ایران همواره پرچمدار ولایت و رهبری و مدافع ارزش های اسلامی هستند اظهار داشت: امروز مردم برای دفاع از اصول و آرمانهای انقلاب و امام راحل(ره) پشت سر ولایت و رهبری هستند و از این مسیر تخطی نخواهند کرد.

وی با اشاره به این که دشمنان ایران اسلامی در طول 32 سال درصدد انحراف انقلاب از مسیر اصلی و واقعی آن بوده اند، افزود: درایت و افق نگاه امام (ره) که ریشه دینی و الهی داشت مانع از تحقق اهداف دشمنان شد.



نماینده عالی دولت در بندرگز ادامه داد: اکنون نیز دشمن سعی دارد تا ابعاد انقلاب را دچار خدشه کند و آنچه مانع از این میشود حرکت در مسیر روشن رهبری و خط ولایت است.



عسگری در بخش دیگری از سخنان خود زنده نگاه داشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ شهادت به نسل جوان را یک تکلیف دانست و افزود: همزمانی هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی فرصت مغتنمی است که می بایست با برنامه ریزی دقیق از آن استفاده لازم را برد.

مدیرعامل مخابرات گلستان نیز در این جلسه با تاکید بر زیر ساختهای انجام شده در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، عنوان کرد: امروزه جایگاه و بحث نرم افزاری و سخت افزاری درخصوص تصمیم گیری ها و نقش انکار ناپذیر حساس ارتباطات در توسعه ملی جوامع بعنوان یکی از خدمات برجسته بشمار می آید و بطور قطع منشاء خدمات گستره در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است.

سید اسحاق حسینی ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق جهت پیشبرد برنامه ها و اهداف شرکت مخابرات گفت: باید مدیران و مسئولان هر سازمان با اطلاع دقیق از اهداف و برنامه های در دست اقدام ، با همت و تلاش نسبت به پیشرفت اجرای آن عمل کنند.

در پایان این جلسه از مسئولان کمیته های ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان بندرگز و مدیرانی که حضور فعال در برنامه های اجرایی هفته دولت داشتند تجلیل و قدردانی شد.