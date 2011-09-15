هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازشناسی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری صبح پنجشنبه در پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان بندرگز افزود: دفاع مقدس برآمده و برخواسته از دل توده مردم و اقشار مختلف جامعه است.
وی با بیان اینکه مردم ایران همواره پرچمدار ولایت و رهبری و مدافع ارزش های اسلامی هستند اظهار داشت: امروز مردم برای دفاع از اصول و آرمانهای انقلاب و امام راحل(ره) پشت سر ولایت و رهبری هستند و از این مسیر تخطی نخواهند کرد.
وی با اشاره به این که دشمنان ایران اسلامی در طول 32 سال درصدد انحراف انقلاب از مسیر اصلی و واقعی آن بوده اند، افزود: درایت و افق نگاه امام (ره) که ریشه دینی و الهی داشت مانع از تحقق اهداف دشمنان شد.
نماینده عالی دولت در بندرگز ادامه داد: اکنون نیز دشمن سعی دارد تا ابعاد انقلاب را دچار خدشه کند و آنچه مانع از این میشود حرکت در مسیر روشن رهبری و خط ولایت است.
عسگری در بخش دیگری از سخنان خود زنده نگاه داشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ شهادت به نسل جوان را یک تکلیف دانست و افزود: همزمانی هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی فرصت مغتنمی است که می بایست با برنامه ریزی دقیق از آن استفاده لازم را برد.
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