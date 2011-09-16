شش هزار روحانی عضو مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور هستند

حجت الاسلام محرم علی فراشی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: هم ‌اکنون بیش از شش هزار روحانی اهل سنت در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی عضو مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور هستند و از خدمات مختلف این مرکز استفاده می کنند.

وی گفت: در کنار عضویت شش هزار روحانی، بیش از دو هزار نفر طلبه در مدارس علوم دینی رسمی و سنتی استان‌های آذربایجان غربی و کردستان زیر نظر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور مشغول به تحصیل هستند.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور یادآور شد: پرداخت کمک هزینه به طلاب در حال تحصیل، روحانیون و ائمه جماعت از دیگر اقدامات این مرکز است که خوشبختانه سطح خدمات ارائه شده به روحانیون طی دو سال اخیر با افزایش و ارتقاء قابل ملاحظه ای مواجه بوده است.

حجت‌الاسلام فراشی با اشاره به خدمات این مرکز به جامعه روحانیت منطقه غرب کشور و حمایت‌های مادی از این قشر افزود: در سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری در سال 88 تمام روحانیون 20 تا 60 ساله منطقه تحت پوشش طرح بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند و از خدمات بیمه خدمات درمانی، عمر، بازنشستگی، از کارافتادگی و مستمری بهره‌ مند شدند.

وی عنوان کرد: در فضای کنونی جهان اسلام، روحانیون باید پرچمداران اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی باشند و با آگاهی و هوشیاری در راستای حفظ و گسترش فرهنگ اتحاد و همبستگی گام بردارند.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور بیان کرد: بهره برداری از شیوه های نوین اطلاع رسانی برای تقویت روحانیون یکی از برنامه های مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور است که در این راستا اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گرفته و به مرور اجرایی می شود.