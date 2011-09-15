2100 دانشگاه و موسسه آموزش عالی در کشور فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم کشاورزی گلستان، عباس طائب در جمع روابط عموی های برتر دانشگاه ها افزود: 111 دانشگاه وابسته به وزارت علوم، 47 دانشگاه مربوط به وزارت بهداشت، 165 موسسه مربوط به آموزش و پرورش، 249 دانشگاه و موسسه مربوط به غیرانتفاعی‌ها، 41 موسسه مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی، 424 موسسه مربوط به دانشگاه آزاد و 516 موسسه مربوط به دانشگاه پیام نور و همچنین 633 مرکز مربوط به دانشگاه جامع علمی کاربردی است.

وی از تحصیل چهار میلیون و 111 هزار و 105 دانشجو در کشور خبر داد.

دکتر طائب تصریح کرد: در حال حاضر دارای بیش از 62 هزار عضو هیئت علمی هستیم که در دانشگاه‌ها مشغول به فعالیت هستند.



در این مراسم روابط عمومی های برتر در گروه دانشگاه های «الف» و «ب» و مراکز پژوهشی فناوری و سازمان های تابعه وزارت علوم تحقیقات وفناوری برگزیدگان و همچنین خبرنگاران حوزه وزارت علوم قدردانی شدند.



در گروه دانشگاههای «الف» که با حضور دانشگاههای تهران و مراکز استانها برگزار شد، روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در بخش ایده های نو موفق به کسب رتبه برتر شد.