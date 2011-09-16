بستر مسائل ضدفرهنگی در دانشگاههای مالزی/ دلایل تحصیل ایرانیها در مالزی

نورالله حیدری دستنایی در پاسخ به پرسش مهر درباره ارزیابی سطح پایین علمی دانشگاههای مالزی در مقایسه با دانشگاههای ایران، تاکید کرد: در سفری که به مالزی داشتم از نزدیک دانشگاههای این کشور را دیدم؛ در واقع پایین بودن سطح علمی این دانشگاهها همینطور است که مطرح می شود؛ تنها دو یا سه دانشگاه این کشور از نظر کیفی مناسب به نظر می رسد.

وی اضافه کرد: واقع مطلب این است که دانشجویان ما که برای تحصیل به مالزی می روند برای کیفیت نمی روند؛ اگر کیفیت بود که جای نگرانی نبود. کشور ما با توجه به مشکلاتی که دارد طراز علمی اش با مالزی فاصله زیادی ندارد و کیفیت دانشگاههای آنها بالاتر از کیفیت دانشگاههای ما نیست.

عضو کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره علت گرایش دانشجویان ایرانی به تحصیل در دانشگاههای مالزی، اظهار داشت: یک بحث مسلمان بودن است که دانشجویان ترجیح می دهند در این کشور ادامه تحصیل دهند، دلیل دیگر شرایط آسان پذیرش در دانشگاههای مالزی است که دانشجو خیلی راحت می تواند پذیرش بگیرد. هر چند این راحت بودن اصلاً خوب نیست اما چون این دسته از دانشجویان می خواهند مدرک بگیرند و یک امتیاز برایشان محسوب می شود.

نماینده مردم چهارمحال، اردل و کیارنگ ادامه داد: پرستیژ خارج درس خواندن یک علت دیگر گرایش جوانان به سمت دانشگاههای مالزی است شخص احساس می کند اگر یک مدت خارج از کشور باشد در ظاهر نه باطن، دارای پرستیژ می شود.

حیدری دستنایی با اشاره به برخی معایب و مشکلات فرهنگی در دانشگاههای مالزی که سر راه دانشجویان ایرانی مقیم آن کشور وجود دارد، اضافه کرد: ما الان از دانشگاههای کشور خود نسبت به رعایت ارزشهای اسلامی راضی نیستیم چه برسد به یک کشور دیگر، حتی اگر یک کشور مسلمان هم باشد. چون در مالزی متاسفانه بستر و زمینه برای برخی مسائل ضد فرهنگی و ناهنجاریهای اخلاقی فراهم است که الان هم گزارش آن موجود است.

وی با اشاره به تاکید بر دانشگاههای پولی در برنامه پنجم توسعه، خاطرنشان کرد: اگر هم در برنامه پنجم توسعه از دانشگاههای پولی گفتیم به این دلیل بود که دانشجویان ایرانی را به سمت این دانشگاهها جذب کنیم تا به محیطهای دانشگاهی مالزی و سایر کشورها نروند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس در بخش دیگر گفته های خود، به سهم بالای دانشجویان ایرانی در تولیدات علمی مالزی، اشاره کرد و اظهار داشت: سهم بالای دانشجویان ایرانی در تولیدات علمی مالزی را می توان تا حدی قبول کرد اما نمی توان آن را تعیین کننده دانست. ممکن است آنان در اختراعات این کشور سهم داشته باشند اما حرف اول را نمی زنند، وجهه قالب و برتری را دانشجویان ما در تولیدات علمی مالزی ندارند و در این شعاع اثرگذاری نقش آفرینی نمی کنند.