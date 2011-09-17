کابل آمادگی ایجاد پایگاه دایمی امریکا را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، مشاور سازمان امنیت ملی افغانستان این اظهارات را زمانی که به منظور پاسخگویی درباره چگونگی امضای پیمان راهبردی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا به مجلس سنا فرا خوانده شده بود، ابراز داشت.

دکتر"رنگین دادفر اسپنتا" در مجلس سنای این کشورگفت: در گفتگوهای تازه میان مقامات امریکایی و افغانستان از جانب واشنگتن تقاضا برای ایجاد پایگاه های دائمی نظامی این کشور در افغانستان مطرح نشده و کابل نیز برای ایجاد چنین پایگاه آمادگی ندارد.

مشاور سازمان امنیت ملی افغانستان می گوید : گفتگوهای جدی میان مقام های افغانستان و امریکا به روی پیشنهادهای دو کشور جریان دارد و تاکنون سه بار مذاکرات در خصوص ایجاد روابط درازمدت استراتژیک میان دو طرف صورت گرفته، اما هنوز هم اختلاف نظرها در این زمینه وجود دارد.

بازرسی های خودسرانه منازل مسکونی و کنترل زندان ها در افغانستان به وسیله نیروهای خارجی بخصوص امریکایی ها از اساسی ترین مسایلی است که تاکنون میان دولت افغانستان و ایالات متحده در خصوص ایجاد روابط درازمدت استراتژیک میان دوکشور روی آن اختلاف نظر وجود دارد.

ازسوی دیگر به گفته مشاور امنیت ملی یکی از موارد مهمی که دو کشور بر سر آن به توافق رسیده اند این است که این پیمان تا سال 2024 میلادی قابل اعتبار باشد و پس از سال 2024 میلادی دو کشور می توانند که این پیمان را لغو و یا تمدید کنند.



بنا به گفته مشاور سازمان امنیت ملی افغانستان با در نظر داشتن توافقات ابتدایی اگر این سند یک اعلامیه باشد افغانستان هیچگاه این اعلامیه را امضا نخواهد کرد. زیرا به گفته این مقام افغان، کابل در امضای این پیمان بر حضور قانونی نیروهای خارجی در این کشور پس از سال 2014 میلادی، سپردن تمامی زندانیان به حکومت افغانستان، تعلیم و تربیت، تجهیز نیروهای افغانستان، متوقف شدن بازرسی های خودسرانه نیروهای خارجی، توسعه اقتصادی و بازسازی زیربناها تاکید دارد.

گفتنی است دولت افغانستان در نظر دارد تا در آینده نزدیک، مجلس بزرگان را به منظور بحث در مورد پیمان روابط استراتژیک با امریکا فرا بخواند و بعد آن را به شورای ملی این کشور جهت اتخاذ تصمیم نهایى واگذار نماید.