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۲۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

فرماندار قروه:

هفته دفاع مقدس نمودار برجسته ترین افتخارات نظام اسلامی است

هفته دفاع مقدس نمودار برجسته ترین افتخارات نظام اسلامی است

قروه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان قروه هفته دفاع مقدس را نمودار مجموعه ای از برجسته ترین افتخارات ملت ایران عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری صبح امروز در جلسه هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس بیان کرد: مردم کشورمان در جریان هشت سال جنگ تحمیلی در دفاع از مرزهای میهن اسلامی و جانفشانی دلاورانه در پای پرچم برافراشته اسلام و قرآن و عزت و سرفرازی را برای این نظام آفریدند.

وی در بیان اهمیت هفته دفاع مقدس گفت: در جنگ تحمیلی و دفاع از سرزمین و آرمان های اسلامی تمامی آحاد جامعه از پیر و جوان، زن و مرد با ایثار و جانفشانی به عنوان الگوی مقدس و ارزشمند برای تمامی ملت های اسلامی است.

فرماندار شهرستان قروه اظهار داشت: هفته دفاع مقدس متعلق به تمامی مردم است  و تنها متعلق به قشر خاصی نیست ما باید دین خود را به شهداء، رزمندگان، ایثارگران و خانواد این عزیزان ادا کنیم و یاد و خاطره دوران دفاع مقدس را همیشه زنده نگه داریم.

وی یادآور شد: مردم شهرستان قروه مردمی ولایت مداری و وفاداری به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را به دفعات مختلف به اثبات رسانده اند و در هر زمانی که لازم بوده در صحنه حاضر شده اند و برای دفاع از آرمان های اسلامی جانفشانی و ایثار کرده اند.

فخری در پایان اشاره ای به برنامه های دفاع مقدس در این شهرستان داشت و افزود: نصب پلاکارد و بنر به مناسبت هفته دفاع مقدس، همایش پیاده روی، افتتاح بعضی از پروژه ها، برگزاری مسابقات تیر اندازی برای تمامی مسئولان ادارات، تجلیل و تکریم ازخانواده شهداء و جانبازان، زنگ مقاوت در آموزش و پرورش، ایجاد سنگر نماهایی در ورودی و میادین شهر، غبار روبی مزار مطهر شهداء، برگزاری شب شعر و خاطره یاد آور شهدای قروه به خصوص شهدای اخیر، برپایی ایستگاه صلواتی و احداث آب سرد کن در گلزار شهداء از برنامه های هفته دفاع مقدس است.

امام جمعه اهل سنت شهر قروه نیز در ادامه این جلسه گفت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت ها و بزرگواری شهدایی هستند که در هشت سال دفاع مقدس خاطره و حماسه هایی آفریدند و این نظام را حفظ کردند و امروز ما باید این خاطره ها و بزرگ مردی ها را به ویژه به نسل جوان منتقل کنیم.

 فرمانده سپاه شهرستان قروه نیز گفت: هفته مقدس یاد آور شهدایی است که با خون خود این انقلاب را به وجود آوردند و به دلیل گرامیداشت این این ایام برنامه هایی در مدارس و دانشگاه ها، حضور در گلزار شهداء، بازدید از خانواده شهداء، جانبازان، ایثارگران و آزادگان، عطر افشانی مزار شهداء و حضور در مراکز تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 1408471

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