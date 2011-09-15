هفته دفاع مقدس نمودار برجسته ترین افتخارات نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری صبح امروز در جلسه هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس بیان کرد: مردم کشورمان در جریان هشت سال جنگ تحمیلی در دفاع از مرزهای میهن اسلامی و جانفشانی دلاورانه در پای پرچم برافراشته اسلام و قرآن و عزت و سرفرازی را برای این نظام آفریدند.

وی در بیان اهمیت هفته دفاع مقدس گفت: در جنگ تحمیلی و دفاع از سرزمین و آرمان های اسلامی تمامی آحاد جامعه از پیر و جوان، زن و مرد با ایثار و جانفشانی به عنوان الگوی مقدس و ارزشمند برای تمامی ملت های اسلامی است.

فرماندار شهرستان قروه اظهار داشت: هفته دفاع مقدس متعلق به تمامی مردم است و تنها متعلق به قشر خاصی نیست ما باید دین خود را به شهداء، رزمندگان، ایثارگران و خانواد این عزیزان ادا کنیم و یاد و خاطره دوران دفاع مقدس را همیشه زنده نگه داریم.

وی یادآور شد: مردم شهرستان قروه مردمی ولایت مداری و وفاداری به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را به دفعات مختلف به اثبات رسانده اند و در هر زمانی که لازم بوده در صحنه حاضر شده اند و برای دفاع از آرمان های اسلامی جانفشانی و ایثار کرده اند.

فخری در پایان اشاره ای به برنامه های دفاع مقدس در این شهرستان داشت و افزود: نصب پلاکارد و بنر به مناسبت هفته دفاع مقدس، همایش پیاده روی، افتتاح بعضی از پروژه ها، برگزاری مسابقات تیر اندازی برای تمامی مسئولان ادارات، تجلیل و تکریم ازخانواده شهداء و جانبازان، زنگ مقاوت در آموزش و پرورش، ایجاد سنگر نماهایی در ورودی و میادین شهر، غبار روبی مزار مطهر شهداء، برگزاری شب شعر و خاطره یاد آور شهدای قروه به خصوص شهدای اخیر، برپایی ایستگاه صلواتی و احداث آب سرد کن در گلزار شهداء از برنامه های هفته دفاع مقدس است.

امام جمعه اهل سنت شهر قروه نیز در ادامه این جلسه گفت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت ها و بزرگواری شهدایی هستند که در هشت سال دفاع مقدس خاطره و حماسه هایی آفریدند و این نظام را حفظ کردند و امروز ما باید این خاطره ها و بزرگ مردی ها را به ویژه به نسل جوان منتقل کنیم.

فرمانده سپاه شهرستان قروه نیز گفت: هفته مقدس یاد آور شهدایی است که با خون خود این انقلاب را به وجود آوردند و به دلیل گرامیداشت این این ایام برنامه هایی در مدارس و دانشگاه ها، حضور در گلزار شهداء، بازدید از خانواده شهداء، جانبازان، ایثارگران و آزادگان، عطر افشانی مزار شهداء و حضور در مراکز تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.