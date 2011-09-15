همکاری دستگاه های اجرایی در طرح سرشماری الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار در جلسه ستاد سرشماری نفوس و مسکن کرمان گفت: یکی از بزرگترین موانع در انجام برنامه ریزی ها نبود آمار و اطلاعات دقیق است و هر چه آمار به واقعیت نزدیکتر باشد برنامه ریزی های انجام شده موفق تر خواهد بود.

نجار با بیان اینکه انجام این سرشماری یک اقدام ملی بوده و نیاز به هماهنگی همه دستگاه های اجرایی دارد تصریح کرد: همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی در اجرای این طرح از سوی استانداری ارزیابی خواهد شد.

وی اظهار داشت: باید مسئولین مربوطه اطلاع رسانی دقیق و جامعی را برای مردم در این خصوص انجام داده و فضای لازم را برای افزایش آگاهی آحاد جامعه درباره طرح مذکور ایجاد کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه آمار، پیش نیاز تمام برنامه ریزی هاست گفت: پیش از این قرار بود سرشماریها در یک دوره 10 ساله انجام شود اما با توجه به سرعت توسعه این نیاز احساس شد که این امر در مدت کوتاه تری صورت گیرد.

محمد تکلوزاده با بیان اینکه این طح در یک دوره پنج ساله انجام می شود افزود: سرشماری نفوس و مسکن از دوم آبان ماه سال جاری آغاز خواهد شد و به مدت 21 روز ادامه دارد.