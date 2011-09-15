حمایت از سرمایه گذاری با حرف و همایش میسر نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کاظم زاده در حاشیه بازدید از مجموعه چاپخانه و موسسه فرهنگی عصرآزادی با بیان اینکه زیر ساخت‌های یک اقتصاد به‌طور بالقوه بر سرمایه‌گذاری تأثیر بسزایی دارند گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی، توسعه اقتصادی جز با فراهم کردن شرایط مطلوب اقتصادی برای مشارکت فعالانه و رقابتی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد میسر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی واقعی به مفهوم رهاسازی امکانات و مدیریت دولتی است افزود: مادامی که مدیریت بخش های اقتصادی در دست دولت باشد خصوصی‌سازی ابتر و ناموفق بوده و دولت فقط بایستی نقش مدیریتی را رها و نقش نظارتی خویش را در حوزه اقتصادی تقویت نماید.

مهندس کاظم زاده شفاف‌سازی و تسهیل قوانین در تمامی عرصه‌های کسب و کار شامل تمامی مراحل فعالیت اقتصادی از مرحله شکل‌گیری تولید تا انحلال فعالیت را شرط لازم برای ترغیب به مشارکت آحاد اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی عنوان نموده و افزود: اقتصاد متکی به نفت در ایران یکی از موانع اصلی تحزب و نهادینه شدن فرهنگ حزبگرایی بوده و اقتصادی که متکی به نفت است، باعث می‌شود به جای آنکه دولت به مردم وابسته باشد، مردم به دولت وابسته باشند در صورتی که دولت ها بایستی به مردم وابسته باشند، نه مردم به دولت ها.

وی تصمیمات متغیر و سیاست‌های داخلی در مورد سرمایه‌‌گذاران خارجی را مشکل کشورمان در جذب سرمایه خارجی عنوان نموده و افزود: ایجاد فضای‌ مطمئن‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌ و فرهنگی‌ برای‌ جلب‌ مشارکت‌ و گسترش‌ بخش‌ خصوصی‌ داخلی‌ و خارجی‌ بدون ایجاد نظم‌ حقوقی‌، ایجاد امنیت‌ لازم‌ برای‌ دارایی‌های‌ خصوصی، گذراندن‌ قوانین‌ و اصلاح‌ مقررات‌ معطوف‌ به‌ آزادی‌ مبادلات‌ در بازارهای‌ سرمایه‌، کار، کالاها و خدمات‌ با حداقل‌ محدودیت‌های‌ کنترلی‌ دولت‌، پذیرش‌ اصول‌ رقابت‌، شفاف‌ سازی‌ تصمیمات‌ و اقدامات‌ مسؤولان‌ اجرایی‌، قوانین‌ و مقررات‌ موضوعه‌ همراه‌ با ایجاد و حفظ استقلال‌ قضایی‌ در امور داوری‌ مربوط به‌ اختلافات‌ مابین‌ مردم‌ و بین‌ دولت‌ و مردم‌ و استقرار نظام‌ قضایی‌ کم‌ هزینه‌، مؤثر و بی‌طرف‌ امکان پذیر نخواهد بود.

دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی کوچک‌ کردن‌ تدریجی‌ سازمان‌های‌ اجرایی‌ و مداخله‌گر دولت‌ در اقتصاد ملی‌ و کاستن‌ تدریجی‌ از سهم‌ دولت‌ و نهادهای‌ دولتی‌ از برداشت‌ از تولید ملی‌ و امکانات‌ موجود از را تنها شرط رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذار دانست و افزود: ایجاد شرایط مساوی‌ برای‌ واحدهای‌ تولیدی‌، بازرگانی‌ و خدماتی‌ بخش‌ خصوصی‌ با بخش‌ دولتی‌ در زمینه‌ استفاده‌ از ارز، اعتبارات‌ بانکی‌ و امتیازات‌ تجاری‌، حمل‌ و نقل‌ و توزیع‌ به‌ گونه‌ای‌ مشابه‌ و با قیمت‌ها و تعرفه‌های‌ همانند و یکسان‌ بایستی در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.

گفتنی است دکتر سیدوحید پیمان سردبیر روزنامه عصرآزادی توضیحاتی در مورد روند چاپ و ارائه روزنامه عصرآزادی ارائه کرد.