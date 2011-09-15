گلستان رتبه دوم ثبت نام اینترنتی دانش آموزان را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان آموزش و پروش شهرستانهای استان، به وجود مشکلات در این بخش اشاره و ابراز امیدواری کرد با افزایش باند اینترنتی و افزایش سرعت اینترنت در شهرستان ها، این مشکلات بر طرف خواهد شد.

وی از روسای آموزش و پرورش خواست آمار معلمان رشته های مشاوره، آموزش ابتدایی، تربیت بدنی و بهداشت که در بخش های غیر تخصصی رشته خود مشغول به کار هستند احصا کرده و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه مورد نظر در این خصوص، برای تدریس در رشته های تخصصی خود به آموزش بازگردانده شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان پیشاپیش آغاز سال تحصیلی را به دانش آموزان و اولیاء محترم تبریک گفت و با اشاره به پروژه مهر، آغاز مدارس و شروع مدارس را در سال تحصیلی را به عنوان بزرگترین حادثه در آموزش و پرورش ذکر کرد و تدوین و اجرای برنامه ها را در این خصوص خواستار شد.

