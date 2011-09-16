50 واحد مسکونی به ایتام تحت پوشش کمیته امداد میناب واگذار شد

موسی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: توجه به مسکن وا شتغال خانواده های تحت پوشش و نیازمند از سیاست های کمیته امداد امام (ره) است.

رئیسی افزود: در همین راستا از اعتبارات کمیته امداد امام (ره) بالغ بر پنج میلیارد و500 میلیون ریال بابت احداث این 50 واحد مسکونی هزینه شده است و 220 نفر جهت دریافت تسهیلات مسکن روستائی به بنیاد مسکن میناب معرفی شده اند و از محل طرح بهسازی روستایی اعتباری بالغ بر دو میلیارد و200 میلیون تومان جهت احداث مسکن روستائی دریافت نموده اند.

وی عنوان کرد: در ماه مبارک رمضان ضمن یافتن 78 حامی برای ایتام شهرستان، جذب کمکهای نقدی در قالب طرح مفتاح الجنه به میزان 12 میلیون و 900 هزار ریال و توزیع سبد غذایی در ماه مبارک رمضان 20 هزار پرس غذا به خانواده های تحت پوشش ونیازمند به ارزش 600 میلیون ریال توزیع شده است.

رئیس کمیته امداد امام (ره) منطقه دو میناب عنوان کرد: کارکنان این اداره در اقدامی خداپسندانه جهت همدردی با کودکان و خانواده های قحطی زده سومالی دو روز از حقوق خود را اهدا کردند و همچنین 20 میلیون ریال نیز از طرف مردم ولایت مدار شهرستان در همین راستا جمع آوری و ارسال شد.

رئیسی گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه دو میناب وظیفه خدمت رسانی به سه هزار و 400 خانوار در قالب هشت هزار و 500 نفر و دو هزار دانش آموز تحت پوشش را بر عهده دارد.