رهبر جدید القاعده در پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جرج لیتل" سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با اعلام این خبر گفت : ما هیچ مدرکی برای حضور الظواهری در جایی غیر از پاکستان نداریم.

پیش از این "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا نیز طی سفر ماه ژوئن خود به کابل مدعی شده بود "ایمن الظواهری" مرد شماره یک القاعده در جایی در مناطق قبیله نشین شمال غرب پاکستان مخفی شده است. رئیس سابق سیا همچنین از دولت پاکستان خواست به صورت مشخص به پاکسازی مناطق فعالیت شبه نظامیان و تروریستها در این کشور بپردازد.

این در حالی است که اسلام آباد برای چندمین بار از همکاری نکردن نهادهای اطلاعاتی آمریکا با طرفهای پاکستانی و انجام عملیات انفرادی در خاک این کشور انتقاد کرده است.

گفتنی است یک روز پس از دهمین سالروز حملات 11 سپتامبر القاعده با انتشار نواری ویدئویی حاوی پیامهایی از رهبران پیشین و کنونی این شبکه بر ادامه مبارزات خود با غربیها به ویژه آمریکا تاکید کرد.