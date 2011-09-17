ایران در زمینه جراحی قلب و عروق در جهان درخشیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور پاراپاس در چهارمین کنگره بینالمللی جراحی قلب و عروق رضوی که در مشهد در حال برگزاری است، اظهار کرد: کنگره بینالمللی جراحی قلب و عروق ایران در سطح بالایی برگزار شده و در سطح استانداردهای بینالمللی قرار دارد.
وی گفت: بیمارستان رضوی یکی از پیشرفتهترین بیمارستانها در سطح بینالمللی است که جراحیهای پیشرفتهای در آن صورت میگیرد و من سال اولی که پا به این بیمارستان گذاشتم و از فعالیتهای آن اطلاع پیدا کردم بسیار شگفتزده شدم.
پاراپاس افزود: کشورهای استکباری با تحریمهای ایران که بیشتر جنبه سیاسی دارد قصد گوشهنشینی و عقب افتاده کردن این کشور را دارند اما ایران با همت و پیشرفت علمی توانسته خود را به خوبی نشان دهد.
وی ادامه داد: من به سختی توانستم برای گرفتن ویزا اقدام کنم که این یکی از همان کارشکنیها برای پیشرفت علمی ایران و درخشیدن در سطح جهان است.
جراح قلب برزیل گفت: اگر این سدها برداشته شود ایران بیشتر از اینها میتواند به پیشرفت برسد و حتی باعث تعامل بین کشورها و استفاده سایر کشورها از دستاوردهای علمی ایران میشود.
نظر شما