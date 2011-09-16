بیانیه پایانی پنجمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت(ع) که از روز یکشنبه 20 شهریور با حضور بیش از 800 نفر از اندیشمندان شیعی داخلی و خارجی از 120 کشور جهان در سالن اجلاس سران تهران آغاز شد، با صدور بیانیه ای در روز چهارشنبه 23 شهریور به کار خود پایان داد .

در بخشهایی از این بیانیه آمده است:‌ موج بیداری اسلامی که اینک جهان اسلام را در بر گرفته است در تداوم نهضت پرشکوه اسلامی در ایران و متأثر از آموزه‌های امام راحل(ره) و موفقیت‌های چشمگیر مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین است. بنابراین اعضای مجمع عمومی ضمن تبریک به مردم انقلابی در تونس، مصر، یمن و لیبی برای پیروزی بزرگ آنها بر استبداد، نسبت به مصادره شدن زحمات این ملل مظلوم و پایمال شدن خون شهدای این نهضت‌ها هشدار می‌دهند.

اعضای پنجمین مجمع عمومی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ضمن ابراز انزجار نسبت به کشتار مردم مظلوم عراق و افغانستان به دست گروه‌های تروریستیِ غرب‌ساخته، این اقدامات ددمنشانه را محکوم نموده و از سازمان‌های حقوق بشری و مردم آزاده جهان می‌خواهند که با هر وسیله ممکن، مانع از به خاک و خون کشیده شدن مردم مظلوم منطقه در عملیات وحشیانه این گروه‌ها گردند.

کشتار بی‌رحمانه مردم مظلوم پاکستان ـ به ویژه پیروان اهل بیت(ع) ـ به دست عوامل افراطی و بازی‌خوردگان قدرت‌های جهانی که موجب بروز ناامنی در این کشور پهناور و پرجمعیت مسلمان شده است را محکوم می‌نماییم.

اعضای این مجمع بر حقوق مشروع مسلمانان و لزوم آزادی‌های دینی در کشورهای آسیای میانه تأکید داشته، نسبت به محدودیت‌هایی که در کشورهای آذربایجان و تاجیکستان برای انجام مناسک مذهبی و احیای شعائر دینی اعمال می‌شود، انتقاد دارند؛ و از دولت‌های این کشورها مصرانه می‌خواهند که ضمن رعایت حقوق مردم آزادی‌های دینی و مذهبی پیروان اهل بیت(ع) را سلب ننمایند.



شرکت‌کنندگان در اجلاس، عقلانیت، خردورزی، اعتدال و حرکت در جهت همزیستی ادیان و تقریب مذاهب را از مهم‌ترین نیازهای امروز دانسته، حرکت‌های تندروانه و فتنه‌انگیزانه‌ طایفه‌ای را خلاف دستورات پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت، و نیز مخالف آموزه‌های قرآن کریم می‌دانند.



شرکت‌کنندگان در این نشست ضمن سفارش به متمولان، ثروتمندان، نیکوکاران و متنفذان پیرو اهل بیت(ع) برای مشارکت در امور خیر و کمک به هم‌کیشان خود، پشتیبانی از مصیبت‌زدگان حوادث طبیعی، قحطی‌زدگان سومالی و آسیب‌دیدگان از انقلاب‌های کشورهای عربی را از اولویت‌ها و ضروریت‌های امروز می‌دانند.



امید است ششمین مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) چهار سال دیگر در حالی برگزار شود که وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی و حقوقی پیروان اهل بیت در سراسر جهان نسبت به امروز موقعیت بهتری پیدا کرده و افق‌های پیش روی آنان نسبت به زمان حال، وسیع‌تر و نورانی‌تر شده باشد.