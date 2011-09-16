به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب با 17 فصل به موضوعاتی چون نیست‌انگاری یا نیهیلیسم، تاریخچه آن، انسان و نیست‌انگاری و مکاتب و نیست‌انگاری می‌پردازد.

فصل اول کتاب با عنوان «نیست انگاری» به ریشه‌یابی نیهیلیسم پرداخته و معنای لغوی و اصطلاحی آن را تشریح می‌کند. دلایل ظهور و ایجاد این مکتب فکری و نسبتش با الحاد از دیگر موضوعاتی است که در این فصل مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

عنوان فصل دوم «نیست‌انگاری از یونان تا دوره مدرن» است و در آن اندیشه نیست‌انگاری به لحاظ ماهیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. نیست‌انگاری‌های کاسمو سانتریک یونانی - رومی، شبه شریعت مابانه قرون وسطی و اومانیستی مدرن از شاخه‌های اندیشه نیست‌انگارانه در این فصل معرفی می‌شوند. فصول سوم و چهارم هم به ترتیب به ادبیات نیهیلیستی و فرهنگ دینی اختصاص یافته‌اند.

مفاهیمی چون لیبرالیسم و آناستازی در فصل‌های آتی کتاب تا پایان فصل دهم مورد بررسی قرار گرفته اند و نویسنده در فصل یازدهم رابطه بین زراندوزی از دید یهود و پروتستانیزم را موشکافی کرده است. در فصل دوازدهم کتاب، مطالبی درباره اگزیستانسیالیسم و دیدگاه‌های مربوط به این نوع اندیشه بیان شده است.

فصول چهاردهم تا هفدهم کتاب هم به ترتیب به مباحثی با عناوین «نیهیلیسم از نوع نیچه»، «نژادگرایی راسیسم» و «فمینیسم» اختصاص دارد.

در مقدمه «نیهیلیسم یا نفی فراروایت‌ها» ویژگی‌های این کتاب چنین برشمرده شده است: تحلیل و بررسی جریان‌های انشعاب یافته از دل نحله‌ نیهیلیسم، ارائه دکترینی با عنوان اخلاق اسلامی در برابر نظریه‌های لیبرالیسمی، استفاده از آیات و روایات در جهت بررسی ضعف این نحله فکری و طبقه‌بندی فصل‌های کتاب به گونه‌ای که یک روند منطقی و پیوسته را دنبال می‌کند و خواننده را با روزنه‌ای روبرو می‌کند که از طریق آن می‌تواند با دیدگاه اسلامی به قضایا نگاه کند. همچنین در این کتاب از تصاویر در جهت تفهیم بیشتر مطلب با تفسیر معنایی استفاده شده است.

«نیهیلیسم یا نفی فراروایت‌ها» با 231 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و قیمت 3000 توسط انتشارات زلال کوثر منتشر شده است.