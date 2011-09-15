تکمیل بیمارستان قشم نیازمند تامین بودجه وزرات بهداشت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوى ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اجراى تعهدات سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص اجراى پروژه بیمارستان، 60 درصد سهم وزارت بهداشت در راستاى تکمیل این بیمارستان که یکى از نیازهاى اساسى و جدى مردم این منطقه است که باید در کمترین زمان ممکن اجرایى شود.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم ادامه داد: جزیره قشم با جمعیت 120 هزار نفرى خود علاوه بر توسعه روز افزون در تمام ابعاد در بخش بهداشت و درمان نیز به بیمارستان‌هایى مجهز نیاز دارد.

موسوى با اشاره به ماده 112 برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور خاطرنشان کرد: براساس این بند از برنامه پنجم توسعه، تمام اختیارات دستگاه‌هاى اجرایى در مناطق آزاد کشور از جمله وزارت بهداشت و درمان به مدیران عامل این مناطق واگذار مى‌‌شود.

وى بیان داشت: سازمان منطقه آزاد قشم بر اساس این ماده قانونى آمادگى خود را براى ادامه ساخت و تجهیز این پروژه بهداشتى و درمانى با تفویض اختیارات وزارت بهداشت و درمان اعلام مى‌کند.

وى یادآور شد: سازمان منطقه آزاد قشم سال 88 با ساخت اورژانس مجهز در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) شرایط نسبتا خوبى را براى امور درمانى مردم این منطقه فراهم کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به تفویض اختیارات وزارت بهداشت و درمان به سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با توجه به تردد بالاى مسافران و گردشگران به این جزیره که در ایام نوروز آمار آنان به 2 میلیون نفر نیز مى رسد تکمیل زود هنگام این پروژه بسیار حائز اهمیت است.

موسوى تصریح کرد: اینک که سهم 40 درصدى سازمان منطقه آزاد قشم از ساخت این بیمارستان رو به اتمام است، همگان انتظار دارند که سهم 60 درصدى وزارت بهداشت در راستاى تکمیل این بیمارستان در کمترین زمان ممکن اجرا و با جدیت دنبال شود.

جزیره پهناور قشم با مساحتى نزدیک به یک هزار و 500 کیلومتر مربع نه تنها بزرگترین جزیره در ایران بلکه از بسیارى از کشورهاى مستقل جهان نیز بزرگ‌تر است.

این جزیره عظیم در تنگه استراتژیک هرمز واقع شده و فاصله آبى شهر قشم از بندرعباس 22 کیلومتر و نزدیک‌ترین فاصله آبى جزیره قشم با استان هرمزگان، کمتر از 2 کیلومتر در حد فاصل بندر لافت و روستاى پهل (از توابع بندر خمیر) است.