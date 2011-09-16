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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۶

سعادتی در گفتگو با مهر:

نظارت بر معادن شن و ماسه گیلان ضروری است

نظارت بر معادن شن و ماسه گیلان ضروری است

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان خواستار ایجاد سیستم منسجم برای نظارت بر میزان برداشت از معادن شن و ماسه در استان شد و تاکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت در این بخش ورود پیدا کرده و با متخلفان با قاطعیت و قدرت برخورد کند.

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید برضرورت نظارت بیش از پیش در بخش شن و ماسه افزود: مسئولیت پذیری در نظام مقدس جمهوری اسلامی به منزله پذیرش امانت مسلمان و تلاش برای ادای این وظیفه خطیر، سعادت دنیوی و اجر اخروی را به همراه خواهد داشت و مسئولان باید برای انجام وظایف محوله خود از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنند.

وی اظهارداشت: عدم انجام مسئولیت به صورت صحیح و درست موجب مشکلات خواهد شد و تمامی مدیران باید با تلاش و همتی مضاعف و عزمی راسخ از بروز مشکلات جلوگیری کنند.

استاندار گیلان گفت: با مشخص کردن مرجع نظارتی و تعیین مرجع بازنگری سیستم باید از بروز مشکلات در بخش شن و ماسه استان جلوگیری شود.

وی همچنین برلزوم نظام مند و قانونمند شدن سیستم های موافقت و صدور مجوز برای برداشت شن و ماسه و تشکیل تیم های نظارتی سخت گیرانه برای ابطال مجوزهای برداشت غیرقانونی تأکید کرد.

سعادتی در ادامه با بیان اینکه باید با مسئولیت پذیری از آسیب پذیری در بخش شن و ماسه استان جلوگیری کرد، یادآورشد: فرمانداران باید با اهتمام بیشتری وارد صحنه شوند تا از منابع ملی مان با جدیت هرچه تمام تر حفظ و حراست شود.

کد مطلب 1408508

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