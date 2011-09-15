به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعید در چهارمین کنگره بین‌المللی جراحی قلب و عروق رضوی در مشهد اظهار کرد: تحریم‌ها و مانع‌هایی را که کشورهای استکباری برای کشورها ایجاد می‌کنند نمی‌تواند بر همکاری صمیمانه و نزدیک پزشکان دنیا موثر باشد زیرا پزشک مهمترین دغدغه‌اش خدمت به بشریت است.

وی تصریح کرد: پزشکان سراسر دنیا هیچگاه کار و حرفه خود را فدای سیاست نمی‌کنند و از هر فرصت علمی برای بهبودی بیماران خود نهایت استفاده و بهره را خواهند برد.

سعید گفت: من از اکثر بیمارستان‌های بزرگ دنیا بازدید داشته‌ام؛ بیمارستان رضوی جزو برترین، مجهزترین و علمی‌‌ترین بیمارستان‌های دنیاست و به جرات می‌‌توان آن را از بیمارستان‌های مطرح در سطح بین‌المللی دانست.

متخصص جراحی قلب و عروق هرات ادامه داد: تحریم‌های علیه ایران هیچگاه نتوانسته از پیشرفت این کشور جلوگیری کند بلکه باعث پیشرفت مضاعف و بیشتر آن شده است.

وی از مهمترین مزیت‌های برگزاری کنگره‌های این چنینی را تبادل نظرات بین پزشکان متخصص سراسر دنیا دانست و افزود: هنگامی که من به عنوان پزشک از افغانستان در این کنگره شرکت می‌کنم ترغیب خواهم شد تا از دستاوردهای سایر کشورها اطلاع پیدا کنم و همچنین آنها از دستاوردها و اطلاعات من استفاده نمایند و این به معنی تلاش برای پیشرفت و بهبودی و سلامت بشر است.