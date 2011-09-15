عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی پاکدشت به پایان رسید

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان پاکدشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عملیات اجرایی اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی به طول 10 کیلومتر و به منظور ارتقا کیفیت آبرسانی به شهروندان پاکدشت به اتمام رسید.
حمیدرضا زارع کاشانی افزود: این اقدام در چند عملیات اجرایی جداگانه در نقاط مختلف شهر با لوله گذاری در قطرهای 90 تا 200 میلی متر از نوع پلی اتیلن در چهار ماهه نخست امسال اجرایی شد.
مهاجرپذیر بودن پاکدشت افزایش تقاضای آب را به دنبال دارد
وی بیان کرد: شهرستان پاکدشت به دلیل همجواری با شهر تهران بسیار مهاجرپذیر است که این امر موجب افزایش ساخت و ساز و ایجاد شهرکهای جدید در شهر شده و به دنبال آن، تقاضا برای آب افزایش پیدا کرده است.
این مسئول با بیان اینکه برای آبرسانی به شهرکهای جدید باید عملیات لولهگذاری جدید نیز اجرا شود تا بتوان به ساکنان و مشترکان خدمات رسانی کرد، ادامه داد: در چهارماه نخست سال جاری بیش از هفت کیلومتر لوله گذاری برای شهرکهای جدید در قطرهای مختلف اجرا شده است.
وی یادآور شد: همچنین سه کیلومتر از شبکه قدیمی توزیع آب شهری، اصلاح و نوسازی و شبکههای جدید با قطر مناسب جایگزین شبکههای قدیمی شده است که با انجام این عملیات، ضمن جلوگیری از هدررفت آب، رضایتمندی مشترکان نیز بیشتر خواهد شد.
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