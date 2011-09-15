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۲۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

جهانی:

جشنواره ملی فیلم کوتاه ایثار در گلستان برگزار می شود

جشنواره ملی فیلم کوتاه ایثار در گلستان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان از برگزاری اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ایثار در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه داخلی ستاد افزود: با توجه به کسب رتبه برتر معاونتهای پژوهش و ارتباطات فرهنگی به استان، حضور هنرمندان تراز اول کشوری در استان و همچنین ظرفیت و پتانسیل جامعه هنری، اداره کل امور هنری ونمایشی مرکز از میزبانی این جشنواره مهم و ملی در این استان خبر داد.

وی اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، استفاده از ابزارهای کارآمد و هنری که مورد توجه آحاد مردم به خصوص جوانان و نوجوانان است، نشر و توزیع فرهنگ ایثار و شهادت و پراکندن عطر شهادت در جامعه با رویکرد هنر و جذابیتهای آن، منجر به پذیرفتن و میزبانی این رویداد مهم هنری در استان شده است.
 
جهانی بیان داشت: انشاالله این رویداد مهم و کشوری در اواخر بهمن ماه ۱۳۹۰ انجام خواهد شد و اطلاعات لازم و تبلیغات محیطی به زودی اعلام خواهد شد.
کد مطلب 1408514

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