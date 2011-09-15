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۲۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

در سالهای اخیر/

دستاوردهای متخصصان ایرانی در جراحی قلب بی نظیر بوده است

دستاوردهای متخصصان ایرانی در جراحی قلب بی نظیر بوده است

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر چهارمین کنگره بین‌المللی جراحی قلب و عروق رضوی گفت: دستاوردهای اخیر متخصصان ایرانی در زمینه مباحث مختلف علمی به ویژه بیماری‌های قلب در نوع خود بی‌نظیر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رجایی‌خراسانی در حاشیه کنگره بین المللی قلب و عروق که در مشهد درحال برگزاری است، به خبرنگاران اظهار داشت: با این حال جراحی قلب در بخشی از قسمت‌های خود نیاز به تعمق و بازنگری اساسی دارد.

رئیس بخش جراحی قلب بیمارستان رضوی افزود: در همین راستا به صورت سالانه در چهار دوره متوالی کنگره بین‌المللی جراحی قلب و عروق رضوی با حضور تعداد زیادی از متخصصان و صاحبان فکر این رشته از سراسر نقاط جهان در این بیمارستان فوق‌تخصصی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: این سمینار بین‌المللی همه ساله مطالب جامعی را از ظرافت‌های جراحی قلب به جامعه پزشکی و متخصصان امر ارائه می‌دهد.

رجایی خراسانی با تاکید بر این مطلب که باید نوآوری‌های لازم را در خصوص جراحی‌های قلب و مباحث مربوط به آن کسب کرد، ابراز داشت: ورود تکنولوژی‌های جدید نویدبخش آینده‌‌ای روشن برای این علم است.

وی با بیان اینکه در این کنگره بین‌المللی بیش از 400 نفر به شهر مشهد سفر کرده‌اند، اعلام کرد: حدود نصف این جمعیت را مهمانان خارجی شامل و مابقی از اقصی نقاط ایران به این شهر سفر کرده‌اند.

دبیر چهارمین کنگره بین‌‌المللی جراحی قلب و عروق رضوی تصریح کرد: 300 مقاله به این کنگره ارسال شده که از این میزان، تعدادی به صورت بروشور و تعدادی به صورت سخنرانی به مدعوین ارائه می‌شود.

وی بیان داشت: بحث و بررسی و ارائه آخرین دستاوردها در رابطه با دریچه میترال، آئورت و بیماری‌های کرنل از جمله مهمترین برنامه‌های کاری این چند روز در این کنگره است.

رجایی با بیان اینکه 160 مقاله از این تعداد به صورت سخنرانی است، گفت: سطح برگزاری چنین کنگره‌ای هر سال با رشدی مضاعف همراه بوده است.

وی استفاده از تکنولوژی‌های نوین روز را از اهداف بزرگ در بخش قلب بیمارستان رضوی دانست و متذکر شد: در حال حاضر بیمارستان رضوی با توجه به مدیریت بسیار خوب این مجموعه و توجهات ویژه تولیت آستان قدس رضوی به یکی از قطب‌های علمی در جهان تبدیل شده است

رئیس بخش جراحی قلب بیمارستان رضوی ادامه داد: این بیمارستان هر روز شاهد پیشرفت‌های عظیمی در حوزه درمان و آموزش پزشکی است.

کد مطلب 1408521

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