دستاوردهای متخصصان ایرانی در جراحی قلب بی نظیر بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رجایی‌خراسانی در حاشیه کنگره بین المللی قلب و عروق که در مشهد درحال برگزاری است، به خبرنگاران اظهار داشت: با این حال جراحی قلب در بخشی از قسمت‌های خود نیاز به تعمق و بازنگری اساسی دارد.

رئیس بخش جراحی قلب بیمارستان رضوی افزود: در همین راستا به صورت سالانه در چهار دوره متوالی کنگره بین‌المللی جراحی قلب و عروق رضوی با حضور تعداد زیادی از متخصصان و صاحبان فکر این رشته از سراسر نقاط جهان در این بیمارستان فوق‌تخصصی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: این سمینار بین‌المللی همه ساله مطالب جامعی را از ظرافت‌های جراحی قلب به جامعه پزشکی و متخصصان امر ارائه می‌دهد.

رجایی خراسانی با تاکید بر این مطلب که باید نوآوری‌های لازم را در خصوص جراحی‌های قلب و مباحث مربوط به آن کسب کرد، ابراز داشت: ورود تکنولوژی‌های جدید نویدبخش آینده‌‌ای روشن برای این علم است.

وی با بیان اینکه در این کنگره بین‌المللی بیش از 400 نفر به شهر مشهد سفر کرده‌اند، اعلام کرد: حدود نصف این جمعیت را مهمانان خارجی شامل و مابقی از اقصی نقاط ایران به این شهر سفر کرده‌اند.

دبیر چهارمین کنگره بین‌‌المللی جراحی قلب و عروق رضوی تصریح کرد: 300 مقاله به این کنگره ارسال شده که از این میزان، تعدادی به صورت بروشور و تعدادی به صورت سخنرانی به مدعوین ارائه می‌شود.

وی بیان داشت: بحث و بررسی و ارائه آخرین دستاوردها در رابطه با دریچه میترال، آئورت و بیماری‌های کرنل از جمله مهمترین برنامه‌های کاری این چند روز در این کنگره است.

رجایی با بیان اینکه 160 مقاله از این تعداد به صورت سخنرانی است، گفت: سطح برگزاری چنین کنگره‌ای هر سال با رشدی مضاعف همراه بوده است.

وی استفاده از تکنولوژی‌های نوین روز را از اهداف بزرگ در بخش قلب بیمارستان رضوی دانست و متذکر شد: در حال حاضر بیمارستان رضوی با توجه به مدیریت بسیار خوب این مجموعه و توجهات ویژه تولیت آستان قدس رضوی به یکی از قطب‌های علمی در جهان تبدیل شده است

رئیس بخش جراحی قلب بیمارستان رضوی ادامه داد: این بیمارستان هر روز شاهد پیشرفت‌های عظیمی در حوزه درمان و آموزش پزشکی است.